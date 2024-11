Zdaj 30-letni Žgank je na SP 2017 v Budimpešti osvojil srebrno kolajno. Sledila je močna finančna ponudba turške zveze, ki je po dobrem premisleku ni zavrnil. Kimono s turško zastavo, v njem je postal tudi evropski prvak, je nosil sedem let, v zadnjih sezonah pa nekajkrat dejal, da bi športno pot rad končal v slovenski reprezentanci.

"Vse skupaj je še prezgodaj"

Kako naprej, se za zdaj še ni odločil. "Vse skupaj je še prezgodaj. Uživam v judu, pogrešam pa Slovenijo. Res se rad vračam, zdaj doma uživam na domačih tekmah," je dal v pogovoru za STA Žgank vedeti, da se še ni odločil, kako in kaj naprej.

Čaka pa tudi morebitno novo ponudbo iz Turčije, kjer so po igrah v Parizu dobili novega predsednika. "Veliko je odvisno od tega, kakšni bodo pogoji in to bo odločilo, kako naprej," je brez dlake na jeziku povedal Celjan, ki v Sloveniji nima prave možnosti, da s športom zasluži večjo vsoto.

Tudi z vidika juda ima Turčija veliko prednost. "Včasih prav pogrešam to močno moško ekipo in reprezentančno delo."

Nazadnje je v Slovenj Gradcu pomagal glavnemu trenerju Ruslanju Jankovskiju pri pripravi ekipe za državno prvenstvo, na kateri so Korošci na koncu zasedli drugo mesto. "Na ta način tudi sam treniram, prepričan pa sem, da so Slovenjgrajčani trenutno najmočnejša ekipa v državi."

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V primeru vrnitve bi bil prav Slovenj Gradec lahko sredina, kjer bi nadaljeval treninge. "To je ena od možnosti. Sam pa sem Celjan, dolgo sem treniral z Marjanom Fabjanom in z njim imava odlične odnose. Res pa je, da tam trenutno ni kakovostne moške ekipe. Seveda pa so klubi tudi v Mariboru in Ljubljani."

A vsaj kratkoročno Žgank še vedno počiva po napornem olimpijskem obdobju in se z različnimi menjavami sredin ne ukvarja. "Delam 30, morda celo 40 odstotkov manj juda kot v enakem obdobju lani. Judo treniram dvakrat ali trikrat na teden, v Turčiji je bilo to vsaj petkrat. Spremenil sem rutino in uživam v tem, kar počnem. Namesto juda trenutno bolj pohajam, kolesarim, plavam ... Potrebujem še nekaj mesecev spremembe, morda pol leta in potem bom vedel, kako in kaj naprej," je še dejal nosilec 17 kolajn s tekem grand prix in grand slam.

Preberite še: