Judoisti Impola so novi in stari prvaki slovenske judo lige

Judoisti Impola iz Slovenske Bistrice so novi in stari prvaki slovenske judo lige. V velikem finalu v Slovenj Gradcu so s 4:3 premagali domači Arcont, ki tako še vedno čaka prvi naslov najboljših v državi. Tretje mesto je osvojil Bežigrad.

Da bo v finalu tesno, je nakazal že prvi dvoboj v najnižji kategoriji, kjer je Gal Blažič šele v podaljšku premagal Gala Prevolška in Impolu priboril prvo točko. David Štarkel, ki je pred finalom prejel nagrado za najboljšega tekmovalca rednega dela lige, je po pričakovanjih ugnal še Jako Samca in ekipi trenerja Filipa Leščaka priboril še drugo točko.

Nik Pavlič je z zmago nad Miho Brencetom znižal, Bistričani pa so bili z odločitvijo nezadovoljni, saj je tik pred tem met izvedel tudi Brence, a ni bil nagrajen s sodniško oceno. Anej Dukarič, morda v borbi celo v podrejenem položaju in tokrat z negodovanjem v domačem taboru, kjer so za tekmeca zahtevali kazni, je nato premagal še Aleksa Krivca in Impolu tlakoval pot do zmage.

Nace Herkovič, najboljši med varovanci Ruslana Jakovskija, se je izdatno namučil s Timotejem Kosom, a znižal. Aljaž Gostečnik je nato z lepim metom presenetil Maria Gašparića in poravnal na 3:3. A zmagovalec je bil odločen z zmago Dukariča, saj je Vito Dragić zadnjo borbo dobil brez boja.

"Nekaj negodovanja nad sodniki je bilo res, ampak to je vedno sestavni del judo lige. Te tekme so čustvene, skuša se vplivati tudi na sodnike. Tisti, ki tekmujemo tudi po svetu, smo seveda videli tudi kakšno sodniško napako, ampak pustimo to. Vse to je del športa. Šteje samo zmaga," je po finalu povedal Štarkel.

"Bilo je tesno. Videli smo dve najboljši ekipi v državi in seveda smo si oboji želeli zmage," je še dodal najboljši tekmovalec v ligi, o nagradi pa dodal: "Tako priznanje je vedno pomembna potrditev dobrega dela in seveda sem ga vesel."

"Kljub porazu se mi zdi, da smo najbolje pripravljena ekipa v ligi. Morda danes v finalu nismo pokazali vsega, kar znamo, a prihodnje leto se vračamo še močnejši," pa je tekmecem rokavico za naslednjo sezono že vrgel Herkovič, ki že v nedeljo odhaja na tritedenske priprave na Japonsko.

V boju za tretje mesto je Bežigrad premagal mariborski Branik s 4:3. Točke so Bežigradu priborili Gal Novak, Gašper Šindić, Martin Hojak in Anej Hribar.

Začelo se je že z napetim polfinalom med Acrontom in Bežigradom, kjer sta Nace Herkovič in Martin Hojak v "derbiju" para v kategoriji do 81 kg prikazala vrhunski judo. Dvoboj reprezentantov pa je dobil Hojak. Odločilno točko za zmago Korošcev s 4:3 je prispeval Rok Pogorevc v dvoboju z Anejem Hribarjem v odprti moški kategoriji.

V drugem polfinalu je Impol presenetljivo gladko premagal mariborski Branik s 5:2. Presenečenje je pripravil Mario Gašparić, ki je v kategoriji do 100 kg ugnal Gala Bertalaniča Žižka za odločilno prednost s 4:2, dolgoletni reprezentant v odprti moški kategoriji Vito Dragić pa je zmago Bistričanov le še potrdil.