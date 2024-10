Herkoviču premierni evropski pokal na Portugalskem

Slovenski judoist Nace Herkovič je konec tedna na evropskem pokalu v Portimau na Portugalskem dosegel prvo zmago v karieri na tej ravni tekmovanja. V kategoriji do 81 kilogramov je opravil z vsemi tekmeci.

Dvaindvajsetletni reprezentant in tekmovalec Acrona iz Slovenj Gradca je na poti do zmage ugnal Američana Nicolasa Yonezuko, Danca Djonija Askhama in Šveda Olofa Hermodssona. V velikem finalu je bil boljši še od drugega Američana Davita Aghasaryana.

Herkovič je bil letos že drugi na evropskem pokalu v Dubrovniku, prve stopničke pa si je leta 2022 z bronom priboril v Malagi.

Herkovičev dosežek je v Portimau dopolnila njegova klubska sotekmovalka Jevgenija Gajić z bronom in prvimi članskimi stopničkami v kategoriji do 57 kilogramov.

