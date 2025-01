V judo se vrača tretja ocena juko

V načrtu za olimpijsko obdobje do Los Angelesa 2028 je več sprememb tako na področju dosojanja točk kot tudi pri kaznih, vnovič je dovoljenih tudi nekaj pred tem prepovedanih prijemov kimona. V veljavo bodo pravila stopila že februarja na grand slamu v Parizu.

Prva faza je testna do poletja, ko bodo trenerji in vodstvo mednarodne zveze ob robu svetovnega prvenstva v Budimpešti še enkrat pregledali učinke in poskrbeli za nove morebitne spremembe.

Pred dnevi so se z novostmi na seminarju v Gorišnici seznanili tudi trenerji in sodniki Judo zveze Slovenije.