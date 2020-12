Borišek zmagal med posamezniki in pari, prva tudi Laura Unuk

Dan po božiču in na državni praznik je prek spleta potekal šahovski turnir Tajfun Challenge Ljubljana Chess Festival 2020. Dan pred začetkom so opravili žrebanje, s katerim so bile določene ekipe s po enim šahistom in šahistko.

Igrali so devet krogov po bergerjevem sistemu, vsak z vsakim, s tempom 10 minut in dodatne tri sekunde na potezo. Šahistke in šahisti so igrali v ločenih kategorijah, o končni razvrstitvi je odločal končni seštevek posameznega člana ekipe v teh dveh konkurencah.

Prvo mesto sta osvojila Ivana Hreščak in Jure Borišek, drugo Zala Urh in Boris Markoja, tretje pa Špela Kolarič in Luka Lenič.

Četrta sta bila Jana Krivec in Vid Dobrovoljc, peta Laura Unuk in Duško Pavasovič, šesta Pia Marie Ružič in Marko Srebrnič, sedma Barbara Skuhala in Jan Šubelj, osma Lara Janželj in Jure Škoberne, deveta Teja Vidic in Matej Šebenik, deseta pa Larisa Kuhar in Jernej Skuhala.

Borišek je med posamezniki zbral osem točk in bil prepričljivo najboljši, saj je tekmece ugnal za 1,5 točke in več. Drugi je bil velemojster Luka Lenič (6,5 točke), tretji mednarodni mojster Boris Markoja (5). Z dvema točkama je bil deseti, zadnji, Pavasovič.

Unukova je med posameznicami zbrala 8,5 točke, druga je bila Zala Urh (6,5), tretja Jana Krivec (5,5), četrta pa Ivana Hreščak (5,0).

Spletni turnir so v letu pandemije novega koronavirusa pripravili na dan, ko so običajno v živo izvedli tekmovanje Slovenija šahira.