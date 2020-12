Laura Unuk v Barceloni šesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk je na močnem mednarodnem šahovskem turnirju v Barceloni v absolutni konkurenci dosegla 67. mesto med 138 udeleženci ter bila šesta med šahistkami. Osvojila je pet točk, čeprav treh partij v desetih krogih zaradi študijskih in drugih obveznosti ni igrala. Zmagal je bolgarski velemojster Ivan Čeparinov z osmimi točkami.

Drugi je bil Jules Moussard iz Francije, tretji pa Španec Jaime Santos Latasa, oba sta zbrala po 7,5 točke. Med šahistkami je bila najvišje, na 18. mestu, Gruzijka Nino Batsiašvili, ki je zbrala 6,5 točke.

Zaradi študijski obvez izpustila partijo

"Bolj bi bila zadovoljna, če bi lahko igrala celoten turnir, a sem morala tri partije izpustiti. Zaradi študijskih obveznosti nisem igral osme partije, ker sem imela prek računalniške povezave izpit. Dve pa sem izpustila, ker sem že pred mesecem dni obljubila, da bom igrala za avstrijski klub, za katerega tudi tekmujem, za evropski internetni ženski pokal. Kljub temu sem zadovoljna, pet točk iz sedmih partij je super," je za STA pojasnila Laura Unuk.

Enaindvajsetletna študentka fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je "manjkala" v šestem, sedmem in osmem krogu. Konec novembra je nekdanja mladinska svetovna prvakinja zmagala na turnirju v italijanskem kraju Bassano del Grappa. Osvojila je štiri točke iz petih partij in je vse bližje, da kot prva slovenska šahistka osvoji naziv mednarodnega mojstra.

Sedaj ima naziv ženske velemojstrice. "Norm ne rabim več, osvojila sem že vse tri potrebne, sem pa blizu potrebnih 2400 ratinških točk," je dodala Unukova.

