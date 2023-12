Jan Šubelj na EP v hitropoteznem šahu 16.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Navaro (rating 2661), ki je zbral 11,5 točke, sta se zvrstila Ukrajinec Vasil Ivančuk (2678) z 11 ter Črnogorec Denis Kadrić (2591) z 10,5 točke. Toliko jih je zbral tudi četrtouvrščeni domačin Ivan Šarić (2586).

Jan Šubelj (2508) je v 13 krogih osemkrat zmagal, dvakrat izgubil in trikrat remiziral. Drugi najboljši Slovenec je bil Jernej Špalir (2322) na 40. mestu. Osvojil je devet točk. Toliko jih je zbral tudi Domen Tisaj (2376) na 44. mestu.

Med stoterico so bili z 8,5 točke še Matej Šebenik (2503) na 63., David Brinovec (2314) na 66., Maksim Goroškov (2346) na 67. in Rudi Olenik Campa (2344) na 78. mestu. Osem točk sta zbrala Matic Lavrenčič (2190) na 84. in Nejc Herega (2211) na 92. mestu.

Med ženskami je bila z 8,5 točke najboljša Britanka Bodhana Sivanandan (1944), sicer skupno 73. Laura Unuk (2230) je zaostala še za Latvijko Renate Vidrusko (1880), ki je zbrala 8 točk.

Danes je nastopilo 556 šahistov in šahist, od tega 63 Slovencev. V vsakem od 13 krogov po švicarskem sistemu so imeli na voljo tri minute ter dodatni dve sekundi za vsako potezo.

V četrtek in petek je potekalo tekmovanje v pospešenem šahu, pri čemer so imeli tekmovalci v vsakem od 11 krogov na voljo 15 minut časovne zapore ter dodatnih deset sekund za vsako potezo. Nastopilo je 437 tekmovalcev, slavil pa je srbski velemojster Aleksej Sarana. Najboljši Slovenec je bil Šubelj na 25. mestu, med ženskami pa je največ točk dosegla prav Unuk za skupno 47. mesto.

Skupaj je v hrvaški prestolnici v zadnjih treh dneh nastopilo 687 igralcev in igralk iz 40 držav stare celine.

Preberite še: