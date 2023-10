Velih uspeh mladih slovenskih šahistov

Slovenija je na mladinskem evropskem prvenstvu v hitropoteznem šahu in igri s pospešenim tempom, ki se je končalo konec prejšnjega tedna v Termah Čatež, osvojila pet medalj. Jan Šubelj pa je na svetovnem prvenstvu do 20 let, ki se je danes končalo v Ciudad de Mexicu, osvojil peto mesto, do zadnjega pa je bil v igri za medaljo.

V Termah Čatež je Rudi Olenik Čampa z zlatim odličjem do 16 let v hitropoteznem tempu okronal uspešne slovenske nastope. Slovenci so zbrali skupno pet medalj.

V pospešenem šahu je pri dekletih do 12 let srebrno odličje osvojila Sofija Timagina. Evropski podprvak do 18 let je postal Maksim Goroškov, bronasta je bila Vesna Mihelič pri dekletih do 18 let. Slovenski mladinci v prvi ekipi so postali evropski prvaki v pospešenem šahu, v ekipi so bili Maksim Goroškov, Matic Lavrenčič, Matic Nareks in Rudi Olenik Čampa.

Šubelj do izjemnega dosežka

Najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj pa se je na SP v Mehiki, kjer je nastopilo 150 igralcev iz 53 držav, med njimi 14 velemojstrov, do zadnjega potegoval za zmagovalni oder. V zadnjem krogu je potreboval za medaljo zmago s črnimi figurami, a mu ni uspelo premagati Islandca Vignirja Vatnarja Stefanssona.

V 11 partijah je Šubelj za peto mesto zbral osem točk, ostal neporažen in precej pridobil na ratingu. Presegel je zmogljivostni rating 2600 točk in dosegel enega najvidnejših dosežkov v zgodovini slovenskega mladinskega šaha.

Zmagal je Francoz Marc Andria Maurizzi pred Rusom Arsenijem Nesterovom in Srbom Lukom Budisavljevićem, vsi trije velemojstri so osvojil po 8,5 točke.