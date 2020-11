Bo postala prva Slovenka, ki ji bo to uspelo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk je premagala tudi prvega nosilca Luca Moronija, domačega velemojstra, ter remizirala z drugim italijanskim velemojstrom Pierom Luigijem Bassom in Slovencem Janom Šubljem.

Zadnji si je med 36 udeleženci prav tako priboril štiri točke in dosegel končno tretje mesto, drugi je bil Basso. Slovenski velemojster Matej Šebenik je s 3,5 točke končal na 7. mestu.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Blizu sem in upam, da bo kmalu sledila potrditev tega naziva"

Laura Unuk, ženska velemojstrica, ima zdaj 2.375 ratinških točk in vse tri norme za osvojitev naslova mednarodnega mojstra, kar bi ji uspelo kot prvi Slovenki. Od tega cilja ni več veliko oddaljena in le še vprašanje časa je, kdaj bo osvojila potrebnih 2.400 ratinških točk.

"Blizu sem in upam, da bo kmalu sledila potrditev tega naziva. Konec decembra nameravam tekmovati na turnirju v Švici, že lani sem bila tam in je bilo zelo lepo. Turnir ima dovolj visok rating, da bi lahko osvojila potrebne točke za želeni naziv. A vse bo odvisno od moje forme, lažje bi mi bilo, če bi lahko ves čas posvetila šahu, imam pa še kolokvije in izpite pri študiju biokemije," je za STA povedala Unukova.

"Na turnirju v Bassanu je bila ključna zmaga nad Maronijem, prvim nosilcem. Imela sem bele figure in s tem prednost začetne poteze. Vse je kazalo, da se bo partija končala z remijem, a je tekmec poskušal napadati in preveč 'forsiral', pri tem pa spregledal matni napad in izgubil. Tudi ko sem igrala proti najbolj obetavnemu našemu mladincu Šublju, je bila zame partija pomembna, na koncu sva si razdelila točko," je turnir strnila Unukova.

Navadili so se na maske Foto: Vid Ponikvar

Ta čas so v šahu najbolj izpostavljeni računalniški turnirji, zaradi pandemije novega koronavirusa je manj turnirjev v živo. "Navadili smo se že, da igramo v maskah, med šahovnicami so tudi prozorne plastične pregrade. Zanimivo je tudi, da je ta čas največ šahovskih turnirjev v Italiji. Tam je bilo v Evropi na začetku pandemije najbolj kritično, zdaj pa se, kar zadeva šah, vsi zgledujejo po njih pri organizaciji turnirjev," je dodala Laura Unuk.