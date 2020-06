Najboljša šahista 2019 sta Laura Unuk in Luka Lenič

Na letnem zboru Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) so potrdili poročilo za lansko delo, ko je imela zveza 353.000 evrov proračuna, ter za letos, ko načrtujejo 588.000 evrov prihodkov. Za organizacijo posamičnega evropskega prvenstva konec leta je predvideno 220.000 evrov. Podelili so priznanja za leto 2019, najboljša sta bila Laura Unuk in Luka Lenič.

Finančni načrt je bil pripravljen še pred epidemijo novega koronavirusa, zato se v drugi polovici leta mogoče obeta rebalans. Za EP je poleg stroškov za organizacijo predvideno še 100.000 evrov za namestitev udeležencev.

Unukova je imela konec lanskega leta najvišji rating v Sloveniji (2305 točk), s katerim je zasedla 32. mesto na svetovni lestvici do 20 let. Na ekipnem EP za članice v Gruziji je dosegla 14. izid na prvi šahovnici. Na tem EP je 12. izid na prvi deski zabeležil Lenič. Na decembrski listi je bil z ratingom 2635 točk najvišje uvrščen med slovenskimi šahisti in sicer na 134. mestu.

Najboljši mladinec in mladinka v kadetski in mladinski kategoriji sta bila Jan Šubelj in Zala Urh. Prvi trije klubi v absolutni konkurenci so bili Celjski ŠK, Pomgrad iz Murske Sobote in Krka Novo mesto. Celjani so dobili tudi zlato plaketo ob stoletnici delovanja, Ana Srebrnič pa je postala prva slovenska sodnica z mednarodno licenco A.

Predsednik ŠZS Milan Brglez, ki vodi 7303 šahistk in šahistov v 78 klubih, je med drugim izpostavil, da so lani med 26. majem in 4. junijem organizirali srednjeevropski pokal v Radencih, kar je bil največji dogodek v šahu pri nas ter obenem priprava na evropski prvenstvi letos in naslednje leto.

Podčetrtek bi moral med 17. in 30. majem gostiti posamično evropsko prvenstvo v šahu, a so tekmovanje v tem terminu zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali. Evropska šahovska zveza (ECU) in ŠZS sta prvenstvo stare celine nato marca prestavili na konec leta, od 8. do 21. decembra.

Nov rok za prijavo na prvenstvo je 1. oktober. EP je najpomembnejši šahovski dogodek pri nas po 35. olimpiadi leta 2002 na Bledu. EP je tudi kvalifikacijsko za velika tekmovanja, tudi za svetovno prvenstvo. Slovenija bo naslednje leto jeseni v Portorožu gostila še ekipno EP.

ŠZS je konec lanskega leta dokončno ukinila slovensko lestvico in sedaj velja le tista Mednarodne šahovske zveze Fide. V primerjavi z letom 2018 se je lani med postopnim ukinjanjem slovenske lestvice skoraj podvojilo število turnirjev pri nas z ratingom Fide.

Prav tako se je med začetkom lanskega leta in 1. marcem letos število slovenskih igralcev z identifikacijsko številko Fide povečalo za 778 in jih je sedaj 5118.

Spremenili so tudi statut ŠZS, saj je stari temeljil še na postavkah izpred osamosvojitve Slovenije. Med drugim je bolj podrobno opisano delo zveze. Zapisano je tudi, da kandidata za predsednika zveze praviloma predlaga upravni odbor, lahko pa ga predlaga tudi najmanj dvajset članov zveze in ali dvajset delegatov občnega zbora.