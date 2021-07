Alenka Artnik popravila svetovni rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska potapljačica Alenka Artnik je prvi dan tekmovanja na Long Islandu na Bahamih znova popravila svetovni rekord. Na tekmovanju v globinski apneji se je v disciplini potop s konstantno obtežitvijo s plavutjo potopila 118 metrov globoko in tako popravila lasten svetovni rekord za kar štiri metre.

Ob 203 metre globokem Deanovem modrem breznu se vsakoletno zberejo najboljši apnejisti v treh disciplinah, in sicer potopu ob vrvi, s plavutjo in brez. Tekmovalci so stalno obteženi, tako da ne smejo pri dvigu odvreči uteži, ki jim pomagajo pri spuščanju.

Artnikova si je v disciplini potop s plavutjo v zadnjem obdobju rekord izmenjavala z Italijanko Alessio Zecchini. Obe sta doslej mejo pomikali le za en meter. Italijanka jo je tudi danes s potopom na 115 metrov in je tako za kratek čas Slovenki odvzela rekord.

Toda slednja se je nato potopila kar 118 metrov globoko in pokazala, da ne bo kar tako predala krone. Tekmovanje bo namreč trajalo še en teden, v tem času bo vsak od tekmovalcev lahko opravil šest potopov, še poroča Delo.

V moški konkurenci pa je Rus Aleksej Molčanov, ki velja za najboljšega globinskega potapljača zadnjega desetletja, prav tako popravil svetovni rekord, tokrat v disciplini prosti potop ob vrvi. Nova najboljša globina zdaj znaša 126 metrov.

