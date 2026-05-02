M. P.

2. 5. 2026
23.10

56 minut

VN Miamija, kvalifikacije

V prvih dveh vrstah dirkači štirih ekip, "pole position" za Antonellija

Miami Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Andrea Kimi Antonelli je pred četrto dirko sezone vodilni v skupnem seštevku prvenstva. | Foto Reuters

Mercedes, Red Bull, Ferrari in McLaren bodo na prvih štirih štartnih mestih na VN Miamija, četrti letošnji dirki formule 1. Četveroboj ekip za zmago in stopničke, tega pa res že dolgo nismo videli v kraljici avtomotošporta. Kvalifikacije je dobil vodilni v letošnjem prvenstvu Kimi Antonelli, s drugim časom pa je presenetil Max Verstappen. Imata pa oba letos težave s speljevanjem na štartu. Zato pozor na Charlesa Leclerca in Landa Norrisa, ki bosta v drugi vrsti. Aktualni prvak je nekaj ur pred kvalifikacijami dobil šprintersko dirko. Dirka je predvidena za nedeljo ob 22.00 po srednjeevropskem času, a jo zaradi nevarnosti neviht s strelami utegnejo prestaviti na nekaj ur prej.

Max Verstappen je bil na kvalifikacijah drugi. | Foto: Reuters Max Verstappen je bil na kvalifikacijah drugi. Foto: Reuters Razmerje moči v prvenstvu formule 1 po enomesečnem premoru, ko so ekipe trdo delale na posodobitvah, se je nekoliko spremenilo in je zdaj že precej jasno jasno. Tako kot na petkovih kvalifikacijah za šprint se je tudi na sobotnih za osrednjo dirko velike nagrade Miamija v prvo deseterico uvrstilo istih 10 voznikov, ki so bili v drugem delu kvalifikacij v razmaku manj kot sekunde. To so bili vozniki ekip McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull in Alpine, pri čemer je Alpine peta najboljša ekipa, ostale štiri pa so neverjetno izenačene. Že za šprint smo dobili premešan vrstni red na prvih osmih mestih in enako tudi za nedeljsko dirko.

Vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli (Mercedes) je v odločilnem delu kvalifikacij odpeljal fantastičen prvi hiter krog, ki mu ni nihče prišel blizu. Tako je 19-letnik tretjič zapored osvojil "pole position". Ko so dirkači drugič zapeljali na stezo, je svoj dosežek izboljšal samo Max Verstappen (Red Bull), ki se je mlademu Italijanu približal na 166 tisočink. V drugi štartni vrstni bosta na četrti dirki sezone Charles Leclerc (Ferrari) in Lando Norris (McLaren), ki bi se z dobrim štartom lahko znašla celo v vodstvu. Antonelli in Verstappen sta imela na prvih dirkah sezone precej težav na štartu.

George Russell (Mercedes) je dosegel peti čas kvalifikacij, a je bil le pet stotink za tretjim Leclercom. Prvi, ki je zaostal več kot pol sekunde za najhitrejšim, je bil šesti Lewis Hamilton (Ferrari). S sedmim mestom ne more biti zadovoljen lanski zmagovalec Miamija Oscar Piastri (McLaren), z osmim pa je zadovoljen Franco Colapinto (Alpine), ki je bil celo pred Isackom Hadjarjem (Red Bull). Mladi Francoz je že celoten konec tedna precej počasnejši od ekipnega kolega. Deseto mesto je osvojil Pierre Gasly (Alpine).

VN Miamija, kvalifikacije:

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:27,798
2. Max Verstappen (Red Bull) +0,166
3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,345
4. Lando Norris (McLaren) +0,385
5. George Russell (Mercedes) +0,399
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,521
7. Oscar Piastri (McLaren) +0,702
8. Franco Colapinto (Alpine) +0964
9. Isack Hadjar (Red Bull) +0,991
10. Pierre Gasly (Alpine) +1,012

11. Nico Hülkenberg (Audi)
12. Liam Lawson (Racing Bulls)
13. Oliver Bearman (Haas)
14. Carlos Sainz (Williams)
15. Esteban Ocon (Haas)
16. Alex Albon (Williams)

17. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
18. Fernando Alonso (Aston Martin)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. Sergio Perez (Cadillac)
22. Gabriel Bortoleto (Audi)

Lando Norris je v soboto dobil šprintersko dirko. V Miamiju je bil lani na glavni dirki drugi, predlani pa je zmagal. | Foto: Reuters Lando Norris je v soboto dobil šprintersko dirko. V Miamiju je bil lani na glavni dirki drugi, predlani pa je zmagal. Foto: Reuters Prva štartna vrsta v Miamiju sicer ne pomeni posebne prednosti, saj na dosedanjih štirih dirkah na tej stezi okrog stadiona Miami Dolphinsov še ni zmagal dirkač, ki bi bil na prvem ali drugem štartnem mestu. Dve zmagi ima tu Verstappen, po eno pa Piastri in Norris.

Štiri ure pred kvalifikacijami so odpeljali drugi šprint sezone. Dobil ga je Norris, Piastri je bil drugi, Leclerc pa tretji. Prvič v sezoni Mercedesova dirkača nista bila v prvi trojici.

Dirka bo v nedeljo, predvidoma ob 22. uri po srednjeevropskem času (ob 16.00 po lokalnem). Za čas dirke obstaja velika verjetnost neviht s strelami, tako da lahko pride do spremembe ure štarta. Pred četrto dirko sezone v skupnem seštevku vodi Antonelli.

