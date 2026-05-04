"Upam, da bo nadaljeval na tak način. Najpomembnejše pa je, da ga te zmage ne ponesejo," novemu zvezdniku formule 1 Kimiju Antonelliju, ki je dobil nedeljsko Veliko nagrado Miamija, na srce polaga vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. Pri 19 letih Italijan piše zgodovino formule 1. Po tretji zaporedni zmagi je celo na poti, da že letos postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini . Za ta dosežek ima sicer čas še do leta 2029.

Ob Kimiju Antonelliju sta bila v Miamiju na zmagovalnem odru še Lando Norris in Oscar Piastri, oba voznika McLarna. Foto: Reuters Andrea Kimi Antonelli bo šele avgusta dopolnil 20 let, a že zdaj piše zgodovino formule 1. V svoji drugi sezoni v kraljici avtomotošporta je dosegel prvo zmago in zdaj že tretjo zapored. Samo dva dirkača pred njim sta po prvi zmagi takoj zatem dosegla še dve, in sicer Damon Hill in Mika Häkkinen. In samo dva dirkača sta po prvem najboljšem štartnem položaju tudi na naslednjih dveh velikih nagradah osvojila pole position (Ayrton Senna in Michael Schumacher). Še nihče pred Antonellijem pa torej ni zapored dobil tako prvih treh najboljših štartnih položajev kot prvih treh zmag.

Vodja in solastnik Mercedesove ekipe Toto Wolff, ki je lani še 18-letnemu fantu iz Bologne dal redni sedež kljub pomisleku številnih zunanjih opazovalcev, zdaj svari pred evforijo. Zaveda se, da mora mladeniča umiriti, da ne bo prehitro poletel v višave. "Upam, da bo nadaljeval na tak način. Najpomembnejše pa je, da ga te zmage ne ponesejo," je po nedeljski Veliki nagradi Miamija Wolff razlagal za Sky Sports. "Imamo dober dirkalnik. Upam, da bodo delovale tudi posodobitve, ki jih pripravljamo za naslednjo dirko." Mercedes v Miami ni prišel s toliko novimi komponentami na dirkalniku kot McLaren, Ferrari in Red Bull. Ti so prednost srebrne puščice precej zmanjšali oziroma ji bili povsem konkurenčni. Wolffova ekipa z več posodobitvami prihaja na VN Kanade čez dva tedna.

Skupni seštevek (4/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 točk

2. George Russell (Mercedes) 80

3. Charles Leclerc (Ferrari) 59

4. Lando Norris (McLaren) 51

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 51

6. Oscar Piastri (McLaren) 43

7. Max Verstappen (Red Bull) 26

8. Oliver Bearman (Haas) 17



1. Mercedes 180 točk

2. Ferrari 110

3. McLaren 94

4. Red Bull 30

"Ima močnega tekmeca znotraj ekipe"

George Russell ne bo kar tako predal vloge prvega dirkača ekipe. Foto: Reuters Obenem pa ima Antonelli tudi močnega ekipnega tekmeca, ki bi moral biti številka ena. George Russell je devet let starejši, odpeljal je že 156 dirk formule 1 in zmagal na šestih. Za Kimijem je 28 dirk. "Ima močnega tekmeca znotraj ekipe. Temu ta steza ni najbolj ustrezala. Za Kimija je torej pomembno, da ostane trdno na realnih tleh," je prepričan Wolff. "To je šele začetek, pot je še dolga. Trdo delamo. Ekipa opravlja sijajno delo, brez nje me ne bi bilo tu, zato se ji moram zahvaliti, pa tudi družini. Zdaj bom užival, nato pa se vrnil na delo, saj čez dva tedna sledi dirka v Kanadi," je po dirki na Floridi povedal Antonelli, ki se za zdaj zdi precej prizemljen.