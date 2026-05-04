Ponedeljek, 4. 5. 2026, 12.50
Odzivi po VN Miamija
Kimi Antonelli piše zgodovino, a šef ga opozarja
"Upam, da bo nadaljeval na tak način. Najpomembnejše pa je, da ga te zmage ne ponesejo," novemu zvezdniku formule 1 Kimiju Antonelliju, ki je dobil nedeljsko Veliko nagrado Miamija, na srce polaga vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. Pri 19 letih Italijan piše zgodovino formule 1. Po tretji zaporedni zmagi je celo na poti, da že letos postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini. Za ta dosežek ima sicer čas še do leta 2029.
Ob Kimiju Antonelliju sta bila v Miamiju na zmagovalnem odru še Lando Norris in Oscar Piastri, oba voznika McLarna. Andrea Kimi Antonelli bo šele avgusta dopolnil 20 let, a že zdaj piše zgodovino formule 1. V svoji drugi sezoni v kraljici avtomotošporta je dosegel prvo zmago in zdaj že tretjo zapored. Samo dva dirkača pred njim sta po prvi zmagi takoj zatem dosegla še dve, in sicer Damon Hill in Mika Häkkinen. In samo dva dirkača sta po prvem najboljšem štartnem položaju tudi na naslednjih dveh velikih nagradah osvojila pole position (Ayrton Senna in Michael Schumacher). Še nihče pred Antonellijem pa torej ni zapored dobil tako prvih treh najboljših štartnih položajev kot prvih treh zmag.
Vodja in solastnik Mercedesove ekipe Toto Wolff, ki je lani še 18-letnemu fantu iz Bologne dal redni sedež kljub pomisleku številnih zunanjih opazovalcev, zdaj svari pred evforijo. Zaveda se, da mora mladeniča umiriti, da ne bo prehitro poletel v višave. "Upam, da bo nadaljeval na tak način. Najpomembnejše pa je, da ga te zmage ne ponesejo," je po nedeljski Veliki nagradi Miamija Wolff razlagal za Sky Sports. "Imamo dober dirkalnik. Upam, da bodo delovale tudi posodobitve, ki jih pripravljamo za naslednjo dirko." Mercedes v Miami ni prišel s toliko novimi komponentami na dirkalniku kot McLaren, Ferrari in Red Bull. Ti so prednost srebrne puščice precej zmanjšali oziroma ji bili povsem konkurenčni. Wolffova ekipa z več posodobitvami prihaja na VN Kanade čez dva tedna.
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 točk
2. George Russell (Mercedes) 80
3. Charles Leclerc (Ferrari) 59
4. Lando Norris (McLaren) 51
5. Lewis Hamilton (Ferrari) 51
6. Oscar Piastri (McLaren) 43
7. Max Verstappen (Red Bull) 26
8. Oliver Bearman (Haas) 17
1. Mercedes 180 točk
2. Ferrari 110
3. McLaren 94
4. Red Bull 30
"Ima močnega tekmeca znotraj ekipe"
George Russell ne bo kar tako predal vloge prvega dirkača ekipe. Obenem pa ima Antonelli tudi močnega ekipnega tekmeca, ki bi moral biti številka ena. George Russell je devet let starejši, odpeljal je že 156 dirk formule 1 in zmagal na šestih. Za Kimijem je 28 dirk. "Ima močnega tekmeca znotraj ekipe. Temu ta steza ni najbolj ustrezala. Za Kimija je torej pomembno, da ostane trdno na realnih tleh," je prepričan Wolff. "To je šele začetek, pot je še dolga. Trdo delamo. Ekipa opravlja sijajno delo, brez nje me ne bi bilo tu, zato se ji moram zahvaliti, pa tudi družini. Zdaj bom užival, nato pa se vrnil na delo, saj čez dva tedna sledi dirka v Kanadi," je po dirki na Floridi povedal Antonelli, ki se za zdaj zdi precej prizemljen.
Charles Leclerc je zapravil stopničke, bil je šele osmi. Precej slabe volje je bilo v Miamiju v Ferrarijevi garaži. Charles Leclerc je v prvih krogih vodil, še dva kroga pred ciljem je bil tretji, nato je karirasto zastavo prevozil kot šesti. Po 20-sekundnem kazenskem pribitku zaradi vožnje zunaj meja steze so ga naknadno pahnili na končno osmo mesto. Ker se je v zadnjem krogu zavrtel sam in sta ga nato prehitela Russell in Max Verstappen (Red Bull), je bil po dirki jezen predvsem nase. "Dirkalnik je bil močno poškodovan. Ne vem sicer točno, kaj vse je bilo narobe. Morda je bila predrta pnevmatika, nekaj poškodb je bilo tudi na vzmetenju in sploh nisem več mogel zavijati v desno. Zelo sem razočaran nad seboj. Vsega sem kriv sam. Šlo je za mojo napako."