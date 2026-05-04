Med 12. in 16. majem 2026 bo v Odiseji v Ljubljani na ogled originalni razstavni dirkalnik F1 Scuderia Ferrari, ki bo prvič predstavljen slovenskemu občinstvu, so sporočili iz skupine Unicredit, ki je eden od sponzorjev ekipe.

Pri UniCredit Banki Slovenije navdušencem nad avtomobilizmom in formulo 1 obljubljajo edinstven dogodek, saj bodo obiskovalci lahko od blizu spoznali ikono vrhunskega inženiringa, hitrosti in inovacij, ki predstavlja sam vrh avtomobilskega športa.

Poleg ogleda dirkalnika bo obiskovalcem na voljo tudi vrhunski simulator vožnje formule 1, ki z izjemno natančnostjo poustvarja občutke dirkanja na svetovno znanih stezah in omogoča edinstveno interaktivno izkušnjo. Dogajanje bo dopolnjeno s posebno nagradno igro in dodatnimi presenečenji za obiskovalce.

Preberite še: