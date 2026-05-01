McLaren in Ferrari sta po enomesečnem premoru na VN Miamija prišla z največ novimi komponentami na dirkalniku in očitno so zadetek v polno. Na petkovem treningu in kvalifikacijah za šprint sta bila povsem konkurenčna Mercedesu, ki je dominiral na prvih treh velikih nagradah letošnje sezone. Najhitrejši čas kvalifikacij za šprint je odpeljal aktualni prvak Lando Norris (McLaren), ob njem bo v soboto ob 18. uri v prvi vrsti 19 krogov dolgega šprinta vodilni v letošnjem prvenstvu, Kimi Antonelli (Mercedes).

Lani je dirko v Miamiju dobil Oscar Piastri z McLarnom. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 postaja še bolj zanimivo, kot je bilo na uvodnih treh dirkah. Vsaj tako kaže po kvalifikacijah za šprintersko dirko v Miamiju. Tako v prvem kot v drugem delu kvalifikacij je bil najhitrejši Charles Leclerc (Ferrari), sledil pa mu je Oscar Piastri (McLaren). V odločilni zadnji del so se uvrstili dirkači Ferrarija, McLarna, Mercedesa, Red Bulla in Alpina. Razmerje moči tako postaja vse bolj jasno. Kot šesta ekipa se zdaj zdi Audi, ki je nasledil Sauberjevo ekipo.

Lando Norris je dobil kvalifikacije za šprint. Foto: Reuters "Pole position" za sobotni šprint si je zatem pridirkal aktualni prvak Lando Norris (McLaren), ki je dosegel odličen čas 1:27,869. Zmagovalec prejšnjih dveh dirk Kimi Antonelli (Mercedes) je z dvema desetinkama zaostanka osvojil drugo mesto. Da je McLaren očitno naredil največji napredek, je s tretjim mestom dokazal Piastri. Leclerc z dobrimi tremi desetinkami zaostanka ni mogel biti najbolj zadovoljen, saj je njegov zadnji krog zadoščal šele za četrto mesto. V tretji vrsti bosta štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull) in pred sezono prvi favorit za letošnji naslov George Russell (Mercedes), ki sta zaostala že več kot pol sekunde. Sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Ferrari) je kot zadnji zaostal manj kot sekundo.

VN Miamija, kvalifikacije za šprint:



1. Lando Norris (McLaren) 1:27,869

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,222

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,239

4. Charlec Leclers (Ferrari) +0,370

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,592

6. George Russell (Mercedes) +0,624

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,749

8. Franco Colapinto (Alpine) +1,451

9. Isack Hadjar (Red Bull) +1,553

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,605



11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Nico Hülkenberg (Audi)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Alex Albon (Williams)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Arvid Lindblad (Racing Bulls)



17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

Na edinem treningu najhitrejša Leclerc in Verstappen

Charles Leclerc je dobil edini prosti trening. Foto: Reuters Na edinem prostem treningu, ki pa je bil dolg uro in pol, ni manjkalo dirkaških napak. Ni bilo dirkača, ki ne bi vsaj enkrat sekal kakšno od zahtevnih šikan in zavojev. Spoznavali so se tudi s posodobitvami na dirkalnikih. Pri Ferrariju in Red Bullu smo videli vrtljivo zadnje krilce. In prav ti dve ekipi sta bili na vrhu razpredelnice. S časom 1:29,310 je najboljši krog odpeljal Leclerc, Verstappen pa je na drugem mestu zaostal tri desetinke. Manj kot pol sekunde sta zaostala še Piastri in Hamilton. Zmagovalca s prvih treh dirk Antonelli in Russell sta bila na petem in šestem mestu, imela pa sta skoraj osem desetink zaostanka. Vodilni v prvenstvu je zaradi okvare na pogonskem sklopu trening sklenil predčasno, torej tudi pri Mercedesu ni vse idealno, kot se je zdelo marca na dirkah v Avstraliji, na Kitajskem in Japonskem. Na začelju ostajata ekipi Cadillac in Aston Martin. Pri slednjih so v Miami prišli brez ene same posodobitve na dirkalniku, kar se zdi skoraj neverjetno, če imajo v ekipi Adriana Neweyja. V zadnjem mesecu so skušali odpraviti vibracije dirkalnika, ki jih povzroča pogonski sklop, a jim to ni uspelo. Vsaj ne v celoti. Lance Stroll je na zadnjem mestu zaostal tri sekunde in šest desetink.

Max Verstappen je bil na prostem treningu drugi. V Miamiju je dobil prvi dve dirki, v prejšnjih dveh sezonah pa je bil najboljši McLaren. Foto: Reuters

Skupni seštevek pred VN Miamija (3/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 72 točk

2. George Russell (Mercedes) 63

3. Charles Leclerc (Ferrari) 49

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41

5. Lando Norris (McLaren) 25

6. Oscar Piastri (McLaren) 21

7. Oliver Bearman (Haas) 17

8. Pierre Gasly (Alpine) 15

9. Max Verstappen (Red Bull) 12

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10



1. Mercedes 135 točk

2. Ferrari 90

3. McLaren 46

4. Haas 18

5. Alpine 16

6. Red Bull 16