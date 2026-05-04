Pomladni dan med vinogradi: vino, ostrige, glasba in razgledi na Zlatem griču

Bi si letošnji maj želeli zapomniti po petku, ki se začne med vinogradi in nadaljuje s kozarcem penine ob razgledu na griče nad Slovenskimi Konjicami? Zlati grič bo namreč v petek, 15. maja, odprl vrata obiskovalcem in dan odprtih vrat spremenil v pomladno doživetje z vinom, ostrigami, glasbo v živo, odprto kuhinjo in sproščenim druženjem med vinogradi.

Obisk na Zlatem griču spremljajo razgledi, arhitektura, kulinarika in zgodovina. Prav zato bo dan odprtih vrat v petek, 15. maja, več kot le priložnost za degustacijo. Obiskovalci bodo lahko pokukali v zakulisje vinske kleti, spoznali različne vinske linije Zlatega griča, okušali penine, uživali v odprti kuhinji in glasbi v živo ter dan zaokrožili z eno najbolj privlačnih kombinacij dogodka: ostrigami in penino Vintage.

"Zlati grič je prostor, kjer se bogata vinarska tradicija sreča s sodobnim doživetjem. Želimo, da se gostje k nam radi vračajo," poudarja izvršni direktor Zlatega griča Josef Leisser.

Od kleti do kozarca penine

Dogajanje na Zlatem griču se bo začelo ob 15. uri, uradni program pa uro kasneje z vodenim ogledom vinske kleti. Obiskovalci bodo lahko spoznali vinske linije Zlatega griča – od svežih vin Kreativa in vin Premium do Črne linije in penin Carthusiana.

Zlati grič je za prvih 30 obiskovalcev pripravil nekaj posebnega: vodeni ogled vinske kleti z enologom Sašem Topolškom, ki je prava enciklopedija o vinu in filozofiji njegove priprave, v katero verjamejo na Zlatem griču. Foto: Jesse Stefane

Glavne razlike med linijami vin kleti Zlati Grič izhajajo iz časa trgatve, tehnologije v kleti in dolžine zorenja. Linija Kreativa je zasnovana za vsakodnevno uživanje, ker je sveža in močno aromatična ter ima nižjo vsebnost alkohola. Kompleksnejša vina v kleti zorijo dlje časa, da razvijejo sekundarno aromatiko in so strukturno močnejša. Prestižna črna etiketa predstavlja vina z največjo polnostjo in izrazitim pečatom pokrajine, ki se polnijo le v najboljših letnikih.

Posebno mesto v ponudbi Zlatega griča imajo penine Carthusiana, ki zorijo v Otakarjevi kleti Žičke kartuzije, kjer stalna temperatura in mir zagotavljata vrhunsko kakovost izdelka. Z njimi se zgodba vina povezuje z dediščino kraja, Zlati grič pa se vse bolj razvija kot celovita vinska destinacija nad Slovenskimi Konjicami.

Dan odprtih vrat vsako leto v vinsko klet privabi množico obiskovalcev, ki uživajo v sproščenem druženju ob kozarcu vina, lokalni kulinariki in prijetni glasbi, posebno noto dogajanju pa daje tudi slikovita kulisa vinogradov. Foto: Jesse Stefane

Ostrige, penina in glasba med vinogradi

Odgovor na nagradno vprašanje najdete tudi tukaj:

Od 17. do 18. ure bo čas za enega najbolj posebnih trenutkov dneva: ostrige s penino Vintage, ki je nekoliko drugačna od klasične. Njena osnova je beli pinot, zaradi zorenja najmanj štiri leta in drugačnega postopka predelave pa je izredno suha.

Za glasbeni spektakel bo ob 18. uri poskrbel lokalni dvojec, Nuša Pliberšek in Andraž Kolar, odprta kuhinja pa bo obiskovalcem ponudila lokalno obarvano kulinarično spremljavo. Vse jedi, ki bodo na voljo, se bodo tudi odlično podale k vinom Zlatega griča, kar bo ustvarilo celovito gastronomsko izkušnjo.

Program dogodka 15.00: odprtje prizorišča

16.00: voden ogled vinske kleti

Zlati grič je za prvih 30 obiskovalcev pripravil nekaj posebnega: vodeni ogled vinske kleti z enologom Sašem Topolškom, ki je prava enciklopedija o vinu in filozofiji njegove priprave, v katero verjamejo na Zlatem griču.

17.00–18.00: happy hour: ostrige & Vintage penina

18.00–19.00: glasbeni nastop v živo

19.00: večerni ogled vinske kleti

Ob 880. obletnici prve omembe Slovenskih Konjic v Zlatem griču pripravljajo posebno serijo bele penine Carthusiana White, ki poleg praznovanja nosi tudi dobrodelno noto – del prihodkov od prodaje bo namenjen dobrodelnim projektom. Foto: Jesse Stefane

Štirje jubileji, ena zgodba kraja

Letošnji dan odprtih vrat bo zaznamovan s štirimi mejniki: 880 leti prve omembe Slovenskih Konjic, 35 leti podjetja Zlati grič, 20 let od prenove vinogradniškega dvorca in 17 let sodobne vinske kleti.

Ti jubileji povezujejo zgodovino kraja s sodobno vinsko izkušnjo. Vinogradniški dvorec iz 15. stoletja danes ponuja butično nastanitev, klet združuje tradicijo in sodobno arhitekturo, vinogradi pa ostajajo osrednji del identitete Zlatega griča.

Jubilejno zgodbo bo dopolnila tudi penina Carthusiana White z ekskluzivno etiketo. Prodaja posebne polnitve se bo začela junija, del sredstev pa bo namenjen dobrodelnim projektom.

Kaj vključuje vstopnica? Cena vstopnice za dan odprtih vrat je deset evrov na osebo. Obiskovalci prejmejo: graviran vinski kozarec,

tri kupone za degustacijo vin,

voden ogled vinske kleti, Prvih 300 obiskovalcev bo prejelo posebno jubilejno izdajo kozarca.

Obisk Zlatega griča je vedno dobra izbira – za kratek pobeg ali daljše razvajanje v objemu vinogradov. Škalce in Slovenske Konjice ponujajo veliko, a tisto, kar zares ostane, je občutek miru, pristnosti in uživanja v trenutku. Foto: Jesse Stefane

Kako iz obiska narediti pomladni izlet

Dan odprtih vrat je lahko petkov pobeg iz vsakdanjega ritma ali začetek majskega konca tedna med vinogradi. Slovenske Konjice z okolico ponujajo dovolj razlogov, da obisk Zlatega griča ne ostane omejen le na eno popoldne.

Pred dogodkom se lahko obiskovalci sprehodijo skozi staro mestno jedro Slovenskih Konjic, po ogledu kleti, degustacijah in večernem druženju pa dan podaljšajo z nočitvijo med vinogradi ali obiskom bližnje Žičke kartuzije.

Za tiste, ki želijo bolj aktiven oddih, je tu golf, za vse, ki iščejo počasnejši ritem, pa so dovolj že razgledi, sprehod med trtami in kozarec vina na kraju, kjer je nastalo.

Zlati grič tako ni le postanek za kozarec vina, ampak destinacija, ki obiskovalca povabi, naj ostane nekoliko dlje. V petek, 15. maja, bo za to dovolj razlogov: vino, kulinarika, glasba, razgledi, ogled kleti, jubilejna zgodba in občutek, da ima pomlad med vinogradi svoj najboljši okus.

Dan odprtih vrat Zlati grič Kdaj: petek, 15. maj, od 15. ure

Kje: Zlati grič, Škalce nad Slovenskimi Konjicami

Vstopnina: deset evrov na osebo

Vključeno: kozarec z gravuro, trije kuponi za degustacijo, voden ogled vinske kleti

Posebnost dneva: ostrige & Vintage penina, glasba v živo, nagradna igra, kulinarika v stilu odprte kuhinje

Glavna nagrada: nočitev v Vinogradniškem dvorcu