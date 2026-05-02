Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
2. 5. 2026,
11.00

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Max Verstappen Red Bull Racing Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari Oscar Piastri Lando Norris McLaren Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell VN Miamija Formula 1

Sobota, 2. 5. 2026, 11.00

25 minut

Odzivi po kvalifikacijah za šprintersko dirko v Miamiju

"Sem kar presenečen, kako velik skok sta naredila McLaren in Ferrari"

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Miami Lando Norris McLaren | Lando Norris je dobil petkove kvalifikacije za šprintersko dirko, ki bo v soboto ob 18.00. | Foto Reuters

Lando Norris je dobil petkove kvalifikacije za šprintersko dirko, ki bo v soboto ob 18.00.

Foto: Reuters

Z veliko nagrado Miamija se svetovno prvenstvo formule 1 začenja znova. Morda kar s četverobojem za zmage in prvaka. "Sem kar presenečen, kako velik skok sta naredila McLaren in Ferrari," je po kvalifikacijaz za šprintersko dirko dejal šele šesti George Russell. S Kimijem Antonellijem sta bila na prvih treh dirkah z Mercedesovim dirkalnikom razred zase. Bližje pa jim je tudi Red Bull. "Na prejšnjih dirkah smo bili sekundo počasnejši. Rekel bi, da smo zaostanek prepolovili," je prvič letos bolj optimističen Max Verstappen.

MIami Lando Norris McLaren
Za prvimi štirimi ekipami sta v Miamiju Alpine in Audi (na fotografiji Gabriel Bortoleto). | Foto: Reuters Za prvimi štirimi ekipami sta v Miamiju Alpine in Audi (na fotografiji Gabriel Bortoleto). Foto: Reuters Edini prosti trening v Miamiju, na četrti letošnji veliki nagradi formule 1, in kvalifikacije za šprintersko dirko sta dala povsem drugačno sliko razmerja moči kot uvod v sezono. Na prvih treh dirkah je Mercedes pometel s tekmeci, na Floridi pa se zdi, da sta ga vsaj Ferrari in McLaren ujela, precej bližje pa je srebrni puščici tudi Red Bull. Poleg rezultatov o tem pričajo tudi prve izjave dirkačev po šprinterskih kvalifikacijah. V prvo deseterico sta se na ulični stezi zvrstila še oba dirkača ekipe Alpine, tik za njo pa sta ostala Audijeva voznika. Sezona bo očitno še bolj zanimiva, kot smo si mislili po dirkah v Avstraliji, na Kitajskem in Japonskem.

Štartna mesta za sobotni šprint v Miamiju:

Norris: To je lepa nagrada za celotno ekipo

Lando Norris je v Miamiju lani že dobil šprintersko dirko, predlani pa je bil najboljši na glavni dirki. | Foto: Reuters Lando Norris je v Miamiju lani že dobil šprintersko dirko, predlani pa je bil najboljši na glavni dirki. Foto: Reuters "To je lepa nagrada za celotno ekipo," je poudaril svetovni prvak Lando Norris (McLaren), ki bo v soboto ob 18. uri na prvem štartnem položaju. Sploh prvič letos na tem ne bo Mercedesov dirkač. "Na dirkalniku imamo kar nekaj novosti. Lepo je, ko imaš spet pravi oprijem, za fante in dekleta v tovarni pa nagrada za številne ure dela. Je pa to šele začetek tega konca tedna, glavno še sledi." Britanec uživa v Miamiju, se pa obenem zaveda, da je ta steza že v prejšnjih letih njihovemu dirkalniku zelo ustrezala, tako da bi bili morda na kakšni drugi težje najhitrejši. Oscar Piastri je bil tretji.

Hamilton: Mislil sem, da bomo boljši

Šele sedmi Lewis Hamilton je pričakoval, da bodo hitrejši. | Foto: Reuters Šele sedmi Lewis Hamilton je pričakoval, da bodo hitrejši. Foto: Reuters Bolj mešani občutki so bili v Ferrarijevi garaži. Charles Leclerc je bil najhitrejši na treningu in v prvih dveh delih kvalifikacij, v zadnjem pa šele četrti. "Posodobitve na dirkalniku so dobre, a posodobitve imajo vsi. Mislim, da ima Mercedes še vedno najboljši dirkalnik. McLaren je naredil zelo velik korak naprej. Mi smo imeli pa nekaj težav s pnevmatikami. Srednje trde delujejo dobro, na mehkih pa občutek ni bil tako dober." In ravno te so ključne na kvalifikacijah. Manj zadovoljen je bil Lewis Hamilton, šele na sedmem mestu. "Mislil sem, da bomo boljši. Ponoči nas čaka nekaj dela, da ugotovimo, zakaj nismo bolj hitri. Bil sem prepričan, da bomo tukaj precej hitrejši, a za zdaj ni tako."

Verstappen: Rekel bi, da smo zaostanek prepolovili

Max Verstappen pravi, da so v času enomesečnega premora pri Red Bullu prepolovili svoj zaostanek. | Foto: Reuters

Že na prvi pogled je najbolj drugačen dirkalnik Red Bullove ekipe. Imajo novo podvozje, stranice, pa tudi zadnje krilce. Podobno kot Ferrari so že od lani snovali krilce, ki se obrne za 180 stopinj. Prvič so ga pokazali na petkovem treningu in na kvalifikacijah tudi uporabili. Če se Ferrarijevo obrne naprej, se Red Bullovo nazaj in odpre še precej širše. Max Verstappen je bil z dobre pol sekunde zaostanka peti. "Dirkalnik je zdaj bolj uravnotežen. Seveda pa nas čaka še veliko dela. Smo pa naredili pozitiven korak naprej. Na prejšnjih dirkah smo bili sekundo počasnejši. Rekel bi, da smo zaostanek prepolovili," je povedal štirikratni svetovni prvak. Je pa Isack Hadjar na devetem mestu zaostal sekundo in pol.

Russell: To so bile šele kvalifikacije za šprint

George Russell je presenečen nad napredkom tekmecev. | Foto: Reuters George Russell je presenečen nad napredkom tekmecev. Foto: Reuters Na prvih dirkah se je Mercedes izkazal za najbolj prijaznega do pnevmatik in zato Kimi Antonelli in George Russell ostajata prva favorita vsaj nedeljske dirke. Na le 19 krogov dolgem šprintu bi morda kakšen od McLarnov in Ferrarijev lahko ostal pred njima. Italijan je na drugem štartnem mestu, Britanec šele na šestem. "Sem kar presenečen, kako velik skok sta naredila McLaren in Ferrari. To je zelo impresivno. Vedeli smo, da bodo zmanjšali zaostanek, pa so bili hitrejši od nas. Sam sem imel kar nekaj težav. Te steze ne maram najbolj. A to so bile šele kvalifikacije za šprint. Bomo videli, kaj bo v soboto." Vsekakor bo zanimivo!

Šprinterska dirka se začne ob 18. uri po srednjeevropskem času, ob 22.00 bodo sledile kvalifikacije za nedeljsko dirko.

Miami stari McLarnovi dirkalniki
Miami Andrea Kimi Antonelli
Max Verstappen Mercedes-AMG GT3 Evo
Max Verstappen Red Bull Racing Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari Oscar Piastri Lando Norris McLaren Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell VN Miamija Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Modri Fon maja

Paketi NEO

