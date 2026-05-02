Razmerje moči v formuli 1 se je po enomesečnem premoru precej spremenilo. Šprintersko dirko v Miamiju je dobil Lando Norris, Oscar Piastri pa je bil v drugem McLarnu na drugem mestu. Pred Mercedesovima dirkačema, ki sta dominirala na prvih treh velikih nagradah letošnje sezone, je bil še Charles Leclerc s Ferrarijem. Vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli je bil po petsekundi kazni šesti. Ob 22.00 sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko.

Na šprintu je bilo dramatično še pred štartom, saj je ob vožnji na štartno vrsto eksplodiral motor v Audijevem dirkalniku Nica Hülkenberga in zanj je bilo 19 krogov dolge dirke konec, še preden se je zares začela. Iz prve vrste sta jo nato začela aktualni prvak Lando Norris (McLaren) in vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli (Mercedes). Vsi najboljši so šprint odpeljali z rumenimi pnevmatikami, sploh prvič letos pa na prvem štartnem mestu ni bilo srebrne puščice.

Na drugem šprintu sezone je slabo s štarta potegnil Antonelli in iz prvega zavoja prišel šele na četrtem mestu. Povedel je Norris, pred Oscarjam Piastrijem (McLaren) in Charlesom Leclercom (Ferrari). Peti je bil George Russell (Mercedes), za šesto mesto pa sta kolo ob kolesu dirkala stara rivala Lewis Hamilton (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull). V prvih dveh krogih je bilo tesno tudi med Charlesom in Kimijem, Monačan se je prek radijske zveze jezil, da mladi Italijan nevarno vozi kolo ob kolesu.

Lando Norris je vodil od štarta do cilja. Foto: Reuters Nekaj naslednjih krogov je bilo mirnejših. McLarna sta bila po šestih pri varni prednosti treh sekund pred Leclercom. Med tretjim in sedmim pa je bilo manj kot štiri sekunde razmaka. V osmem krogu sta Russell in Antonelli nekajkrat prehitela drug drugega. Za njima pa je Verstappen z agresivnim manevrom napadel in prehitel Hamiltona. A to mu je uspelo izven proge in šesto mesto mu je moral vrniti. Krog pozneje je štirikratnemu prvaku prehitevanje le uspelo. So jim pa zato prvi trije ušli za nekaj dodatnih sekund.

Lando Norris je kot lani dobil šprint v Miamiju. Foto: Reuters V zadnjih krogih šprinterske dirke je postalo najbolj zanimivo v boju za drugo mesto, saj se je Leclerc povsem približal Piastriju. Mercedesova dirkača sta bila medtem štiri sekunde za njima. Srebrna puščica očitno res ni več najhitrejša! Monačan je z napadi poskušal do zadnjega kroga, a mu ni uspelo. Njegov Ferrari je imel v zavojih preveč podkrmarjenja.

Osem točk za zmago na šprintu je tako kot lani v Miamiju dobil Norris, Piastri je bil drugi, Leclerc pa tretji. Po koncu dirke je prišlo še do manjše spremembe: Antonelli je zaradi večkratne vožnje izven mej steze dobil kazen petih sekund, kar ga je s četrtega pahnila na šesto mesto.

VN Miamija, šprint:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren) +3,7

3. Charles Leclerc (Ferrari) +6,2

4. George Russell (Mercedes) +12,9

5. Max Verstappen (Red Bull) +13,6

6. Kimi Antonelli (Mercedes)* +8,7

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +21,6

8. Pierre Gasly (Alpine) +30,5

9. Isack Hadjar (Red Bull) +35,3

10. Franco Colapinto (Alpine) +36,9

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +48,4

12. Esteban Ocon (Haas) +56,9

13. Oliver Bearman (Haas) +57,3

14. Carlos Sainz (Williams) +58,5

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +59,3

16. Fernando Alonso (Aston Martin) +76,0

17. Sergio Perez (Cadillac) +76,6

18. Lance Stroll (Aston Martin) +77,6

19. Alex Albon (Williams) +88,1

20. Valtteri Bottas (Cadillac) +89,5

Odstop: Nico Hülkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls)

*Pet sekund kazani, ker je večkrat zapeljal izven steze.

Nedeljska dirka prej kot ob 22. uri?

Ob 22. uri sledijo kvalifikacije za osrednjo dirko, ki naj bi bila ob isti uri v nedeljo. A za nedeljo pozno popoldne (štart je predviden ob 16. uri po lokalnem času) je nad Miamijem napovedano nevihtno vreme s strelami, kar bi po lokalnih zakonih onemogočilo izvedbo dogodka. Vodstvo tekmovanja spremlja zadnje napovedi in razmišlja o spremembi ure dirke.

Skupni seštevek po šprintu (3/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 75 točk

2. George Russell (Mercedes) 68

3. Charles Leclerc (Ferrari) 55

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 43

5. Lando Norris (McLaren) 33

6. Oscar Piastri (McLaren) 28

7. Oliver Bearman (Haas) 17

8. Max Verstappen (Red Bull) 16

9. Pierre Gasly (Alpine) 16

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10



1. Mercedes 143 točk

2. Ferrari 98

3. McLaren 61

4. Red Bull 20

5. Haas 18

6. Alpine 17