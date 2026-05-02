Pred začetkom dirkaškega konca tedna v Miamiju so v stare McLarnove dirkalnike sedli aktualni prvak Lando Norris, Oscar Piastri, MIka Häakkinen, Emerson Fittipaldi in Bruno Senna. Z njimi so na ulicah Miamija navdušili številne ljubitelje formule 1.

Emerson Fittipaldi v dirkalniku Jamesa Hunta iz sezone 1976. Foto: Reuters Ob robu velike nagrade Miamija je McLarnova ekipa formule 1 pripravila poseben dogodek z nekaj svojimi starimi šampionskimi dirkalniki. Ta je bil del slovesnosti ob bližajoči tisoči dirki angleške ekipe v kraljici avtomotošporta. Novozelandec Bruce McLaren je ekipo ustanovil leta 1966. Ima 03 zmage, 10 konstruktorskih lovorik in 13 naslovov prvaka s svojimi dirkači. Nazadnje jim je uspelo obe lovoriki osvojiti lani. Tisoča odpeljana dirka bi morala biti prav nedeljska v Miamiju, a po odpovedi dirk v Bahrajnu in Savdski Arabiji zdaj ne bo, bo torej dirka v Monte Carlu sedmega junija.

Poglejte in prisluhnite v videu, kako lepo so "predli" stari dirkalniki formule 1:

Aktualni prvak Lando Norris in njegov ekipni kolega Oscar Piastri sta na ulicah Miamija vozila s šampionskim McLarnovim dirkalnikom iz sezone 2008, torej z dirkalnikom, s katerim je prvo lovoriko dosegel Lewis Hamilton. Pokazala pa sta tudi McLarnov dirkalnik izpred treh let. Prvi McLarnov svetovni prvak Emerson Fittipaldi (iz sezone 1974), ki ima danes 79 let, je sedel v osemvaljnik M23, s katerim je bil leta 1976 prvak James Hunt. Na ulicah Miamija smo videli tudi enega od zmagovitih dirkalnikov pokojnega Ayrtona Senne (1991), v katerega je sedel njegov nečak Bruno Senna. Mika Häkkinen pa je znova vozil enega svojih najljubših dirkalnikov MP4/14, s katerim je blestel leta 1999.

Mika Häkkinen v svojem dirkalniku iz sezone 1999. Samo prisluhnite v videu, kako lepo je bredel! Foto: Reuters