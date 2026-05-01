Formula 1 je končno nazaj! A dirko lahko odnese nevihta s strelami.

Nevihte s strelami grozijo nedeljski veliki nagradi Miamija, prvi dirki formule 1 po enomesečnem premoru zaradi odpovedi dirk v bližini Irana. Na za zdaj še sončno Florido je kot vodilni v svetovnem prvenstvu prispel zmagovalec prejšnjih dveh dirk, italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli. Pri McLarnu, Ferrariju in Red Bullu so zadnji mesec trdo delali, da bi zmanjšali zaostanek za Mercedesom.

Max Verstappen meni, da sprememba pravil težav ne bo povsem odpravila. Foto: Reuters Po štirih koncih tedna brez dirke formule 1 se letošnje svetovno prvenstvo kraljice avtomotošporta vendarle nadaljuje. Na sporedu je peta velika nagrada Miamija, kjer sta doslej zmagali le dve ekipi, Red Bull in McLaren. Steza, ki je speljana pred stadionom Hard Rock, je tudi prizorišče šprinterske dirke. Lani je šprint dobil poznejši prvak Lando Norris, Oscar Piastri pa je bil drugi, nato je na dirki zmagal Avstralec, Britanec pa je bil drugi. Dogajanje se na običajno sončni Floridi začne v petek ob 18. uri po srednjeevropskem času, ko je na sporedu edini trening. Ta je izjemoma dolg 90 minut, ker je FIA v premoru prilagodila nekaj pravil povezanih s pogonskimi sklopi. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je poudaril, da so spremembe zelo majhne in še naprej ne bodo mogli neprestano dirkati s polnim plinom. V petek zvečer bodo treningu sledile še kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko, ki bo ob 18.00. Za glavno dogajanje prvomajskega konca tedna bomo bedeli nekoliko dlje, saj se kvalifikacije v soboto začnejo ob 22. uri, ob isti pa v nedeljo še četrta letošnja dirka.

Vsi zmagovalci VN Miamija:



2025 – Oscar Piastri (McLaren)

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

Zaradi strel v ZDA lahko dogodke na prostem prekinejo

V Miamiju dirkajo okoli stadiona Hard Rock. Foto: Reuters "Na običajno sončni Floridi," smo zapisali, ker vremenska napoved za nedeljsko dirko ni najboljša. Po sončnem petku in soboti namreč za nedeljo napovedujejo nevihte. V primeru strel se v ZDA dogodki na prostem lahko prekinejo ali celo odpovedo. FIA je v stalnem stiku z ameriškimi vremenoslovci in oblastmi. Štart dirke je ob četrti uri popoldne po lokalnem času, sončni zahod pa ob osmi zvečer, tako da je nekaj manevrskega prostora. Vreme se v tem delu sveta hitro spreminja, nevihte pridejo in se hitro tudi umaknejo. Tako obstaja samo srednja nevarnost, da dirka ne bi bila izpeljana.

Časovnica VN Miamija:



Petek, 1. maj

18.00 prosti trening

22.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 2. maj

18.00 šprint

22.00 kvalifikacije



Nedelja, 3. maj

22.00 dirka

Antonelli: Zagotovo bodo naši tekmeci precej bližje

Kimi Antonelli pričakuje bolj izenačen konec tedna. Foto: Reuters Na prvih treh dirkah letošnjega prvenstva smo videli premoč Mercedesove ekipe; v Avstraliji je zmagal George Russell, na Kitajskem in Japonskem pa Andrea Kimi Antonelli, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone. A italijanski najstnik meni, da jim bodo tekmeci v Miamiju precej bližje. "Pred nami je zelo zanimiv konec tedna. Videli bomo, kako nam bo šlo. Zagotovo bodo naši tekmeci precej bližje. Morda se bomo morali veliko bolj potruditi za zmago." Antonelli je še povedal, da so med premorom sami največ delali na izboljšavi štartov, saj sta jih Ferrarijeva dirkača večkrat prehitela na prvih dirkah pri speljevanju. Vsi trije glavni zasledovalci Mercedesa, torej McLaren, Ferrari in Red Bull, so v Miami prišli s številnimi posodobitvami na dirkalniku. Zanimivo: po Ferrariju je zdaj še Red Bull izdelal zadnje krilce, ki se obrača za 180 stopinj. Italijanska ekipa ga sicer na kvalifikacijah in dirkah še ni uporabila.

Skupni seštevek pred VN Miamija (3/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 72 točk

2. George Russell (Mercedes) 63

3. Charles Leclerc (Ferrari) 49

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41

5. Lando Norris (McLaren) 25

6. Oscar Piastri (McLaren) 21

7. Oliver Bearman (Haas) 17

8. Pierre Gasly (Alpine) 15

9. Max Verstappen (Red Bull) 12

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10



1. Mercedes 135 točk

2. Ferrari 90

3. McLaren 46

4. Haas 18

5. Alpine 16

6. Red Bull 16

Cadillac in Racing Bulls v posebnih barvah

Dve ekipi bosta na Floridi nastopili z nekoliko drugačno barvno poslikavo svojih dirkalnikov. To sta nova ameriška ekipa Cadillac in pa Racing Bulls, ki je presenetila z rumeno barvo.

Za dirko na sončni Floridi so pri ekipi Racing Bulls pripravili rumeno poslikavo dirkalnika. Foto: Guliverimage