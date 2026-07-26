Odpovedano dirko v Bahrajnu bo gostila Malezija

Vodstvo formule 1 je našlo zamenjavo za spomladi odpovedano VN Bahrajn. Prvič po letu 2017 bo dirka znova v Maleziji. Na sporedu bo prvi oktobrski konec tedna.

Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta v nedeljo ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo formule 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia). "Velika nagrada Bahrajna ne more potekati v Bahrajnu, malezijska vlada pa je privolila, da bo gostila tekmo na dirkališču Sepang med 2. in 4. oktobrom," sta v sporočilu za javnost navedla Fia.

Dirki formule 1 v Savdski Arabiji in Bahrajnu sta bili predvideni aprila. Za dirkače je to pomenilo pettedenski premor med dirko 29. marca na Japonskem in nadaljevanjem tretjega maja v Miamiju. A se je sedaj število dirk v sezoni, ki se je sprva zmanjšalo s 24 na 22, z vrnitvijo Sepanga v bližini mednarodnega letališča Kuala Lumpur povečalo na 23.

Formula 1 se bo na Arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, šestega decembra pa v Abu Dabiju v Savdski Arabiji. Vendar pa sta zaradi ponovne zaostritve konflikta med ZDA in Iranom zadnji dirki sezone zelo negotovi.