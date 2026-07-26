Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
13.45

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Formula 1 VN Bahrajna VN Malezije

Nedelja, 26. 7. 2026, 13.45

7 minut

Po devetih letih dirka v Sepangu

Odpovedano dirko v Bahrajnu bo gostila Malezija

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
testiranja Bahrajn Charles Leclerc Ferrari | VN Bahrajna bo oktobra v malezijskem Sepangu. | Foto Reuters

VN Bahrajna bo oktobra v malezijskem Sepangu.

Foto: Reuters

Vodstvo formule 1 je našlo zamenjavo za spomladi odpovedano VN Bahrajn. Prvič po letu 2017 bo dirka znova v Maleziji. Na sporedu bo prvi oktobrski konec tedna.

Hungaroring Lando Norris
Sportal Aktualni prvak do prve zmage sezone? Favorit je Ferrari.

Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta v nedeljo ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo formule 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia). "Velika nagrada Bahrajna ne more potekati v Bahrajnu, malezijska vlada pa je privolila, da bo gostila tekmo na dirkališču Sepang med 2. in 4. oktobrom," sta v sporočilu za javnost navedla Fia.

Dirki formule 1 v Savdski Arabiji in Bahrajnu sta bili predvideni aprila. Za dirkače je to pomenilo pettedenski premor med dirko 29. marca na Japonskem in nadaljevanjem tretjega maja v Miamiju. A se je sedaj število dirk v sezoni, ki se je sprva zmanjšalo s 24 na 22, z vrnitvijo Sepanga v bližini mednarodnega letališča Kuala Lumpur povečalo na 23.

Formula 1 se bo na Arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, šestega decembra pa v Abu Dabiju v Savdski Arabiji. Vendar pa sta zaradi ponovne zaostritve konflikta med ZDA in Iranom zadnji dirki sezone zelo negotovi.

Lando Norris, Formula 1
Sportal Hamiltona doletela kazen, konec izjemne serije Mercedesa
Hungaroring Lewis Hamilton
Sportal Pred letom dni na najnižji točki kariere, to nedeljo lahko zmaga
Spa Fernando Alonso Aston Martin
Sportal Alonso pojasnil, kaj bo vplivalo na veliko odločitev
Formula 1 VN Bahrajna VN Malezije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.