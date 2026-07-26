Pred poletnim odmorom so dirkači formule 1 odpeljali še VN Madžarske. Na 11. dirki sezone je prvič letos zmagal aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). Njegov ekipni kolega Oscar Piastri, ki je vodil večji del dirke, je odstopil z okvaro menjalnika. Za britanskega dirkača je to 12. zmaga v kraljici avtomotošporta. S postankom manj od tekmecev sta Max Verstappen (Red Bull) in Kimi Antonelli (Mercedes) na Hungaroringu osvojila drugo oziroma tretje mesto. Brez stopničk je ostal favorizirani Ferrari.

Kimi Antonelli je s postankom manj prišel na stopničke. Ostaja vodilni v svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se postavlja na glavo. Mercedes prvič letos ni bil konkurenčen za zmago. Vodilni v skupnem seštevku letošnje sezone Kimi Antonelli je šele po zaslugi postanka manj (dva postanka) prišel na zmagovalni balkon. Na Hungaroringu je bil tretji. George Russell je po povsem ponesrečenem štartu iz začelja prišel do sedmega mesta. Postanek manj je imel še Max Verstappen (Red Bull), ki je odpeljal zadnjih 28 krogov na najmehkejših gumah, pa naj bi te zdržale manj kot 20 krogov.

Lando Norris je zmagal prvič letos. Foto: Reuters Najhitrejši dirkalnik sta imela McLaren in Ferrari (imata najboljšo aerodinamiko, moč motorja na počasnejšem Hungaroringu ni tako pomembna), a se je dirka izšla samo aktualnemu prvaku Landu Norrisu. Dirkač McLarna je odpeljal brez napake in s tremi postanki prišel do svoje prve zmage sezone in skupno 12. v formuli 1. Oscar Piastri (McLaren) se je ob drugih postankih na stezo vrnil za ekipnim kolegom, pozneje pa zaradi odpovedi menjalnika odstopil. Charles Leclerc in Lewis Hamilton (oba Ferrari) sta dirko začela na rdečih gumah, a jih takrat nista izkoristila, pozneje pa nikakor nista prišla mimo Verstappna in Antonellija. Četrto mesto Monačana in peti Britanca je tako za rdeče razočaranje. Pravzaprav je ciljno črto četrti prevozil Hamilton, a je dobil pet sekund kazni zaradi prehitre vožnje skozi bokse.

VN Madžarske, Hungaroring:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) +15,0

3. Kimi Antonelli (Mercedes) +18,7

4. Charles Leclerc (Ferrari) +23,8

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +24,5

6. Isack Hadjar (Red Bull) +55,4

7. George Russell (Mercedes) +57,5

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

9. Nico Hülkenberg (Audi) +1 krog

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 krog

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 krog

12. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

15. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

16. Esteban Ocon (Haas) +1 krog

17. Alex Albon (Williams) +2 kroga

18. Carlos Sainz (Williams) +2 kroga

19. Oliver Bearman (Haas) +2 kroga

Odstop: Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)

Še pogled na začelje razpredelnice. Do te dirke sezone najslabša ekipa Aston Martin je z B različico svojega dirkalnika vendarle hitrejša. Lance Stroll in Fernando Alonso sta za sabo pustila dirkače Haasa, Williamsa in Franca Colapinta (Alpine).

Sezona se bo nadaljevala med 21. in 23. avgustom, ko je na sporedu VN Nizozemske.

Skupni seštevek (11/23):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 219 točk

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169

3. George Russell (Mercedes) 160

4. Charles Leclerc (Ferrari) 138

5. Lando Norris (McLaren) 128

6. Max Verstappen (Red Bull) 109

7. Oscar Piastri (McLaren) 92

8. Isack Hadjar (Red Bull) 68

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 43

10. Pierre Gasly (Alpine) 42