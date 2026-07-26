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VN Madžarske
Aktualni prvak Norris do prve zmage sezone, novo razočaranje za Ferrari
Pred poletnim odmorom so dirkači formule 1 odpeljali še VN Madžarske. Na 11. dirki sezone je prvič letos zmagal aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). Njegov ekipni kolega Oscar Piastri, ki je vodil večji del dirke, je odstopil z okvaro menjalnika. Za britanskega dirkača je to 12. zmaga v kraljici avtomotošporta. S postankom manj od tekmecev sta Max Verstappen (Red Bull) in Kimi Antonelli (Mercedes) na Hungaroringu osvojila drugo oziroma tretje mesto. Brez stopničk je ostal favorizirani Ferrari.
Kimi Antonelli je s postankom manj prišel na stopničke. Ostaja vodilni v svetovnem prvenstvu. Prvenstvo formule 1 se postavlja na glavo. Mercedes prvič letos ni bil konkurenčen za zmago. Vodilni v skupnem seštevku letošnje sezone Kimi Antonelli je šele po zaslugi postanka manj (dva postanka) prišel na zmagovalni balkon. Na Hungaroringu je bil tretji. George Russell je po povsem ponesrečenem štartu iz začelja prišel do sedmega mesta. Postanek manj je imel še Max Verstappen (Red Bull), ki je odpeljal zadnjih 28 krogov na najmehkejših gumah, pa naj bi te zdržale manj kot 20 krogov.
Lando Norris je zmagal prvič letos. Najhitrejši dirkalnik sta imela McLaren in Ferrari (imata najboljšo aerodinamiko, moč motorja na počasnejšem Hungaroringu ni tako pomembna), a se je dirka izšla samo aktualnemu prvaku Landu Norrisu. Dirkač McLarna je odpeljal brez napake in s tremi postanki prišel do svoje prve zmage sezone in skupno 12. v formuli 1. Oscar Piastri (McLaren) se je ob drugih postankih na stezo vrnil za ekipnim kolegom, pozneje pa zaradi odpovedi menjalnika odstopil. Charles Leclerc in Lewis Hamilton (oba Ferrari) sta dirko začela na rdečih gumah, a jih takrat nista izkoristila, pozneje pa nikakor nista prišla mimo Verstappna in Antonellija. Četrto mesto Monačana in peti Britanca je tako za rdeče razočaranje. Pravzaprav je ciljno črto četrti prevozil Hamilton, a je dobil pet sekund kazni zaradi prehitre vožnje skozi bokse.
1. Lando Norris (McLaren)
2. Max Verstappen (Red Bull) +15,0
3. Kimi Antonelli (Mercedes) +18,7
4. Charles Leclerc (Ferrari) +23,8
5. Lewis Hamilton (Ferrari) +24,5
6. Isack Hadjar (Red Bull) +55,4
7. George Russell (Mercedes) +57,5
8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog
9. Nico Hülkenberg (Audi) +1 krog
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 krog
11. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 krog
12. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog
13. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog
14. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog
15. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog
16. Esteban Ocon (Haas) +1 krog
17. Alex Albon (Williams) +2 kroga
18. Carlos Sainz (Williams) +2 kroga
19. Oliver Bearman (Haas) +2 kroga
Odstop: Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)
Še pogled na začelje razpredelnice. Do te dirke sezone najslabša ekipa Aston Martin je z B različico svojega dirkalnika vendarle hitrejša. Lance Stroll in Fernando Alonso sta za sabo pustila dirkače Haasa, Williamsa in Franca Colapinta (Alpine).
Sezona se bo nadaljevala med 21. in 23. avgustom, ko je na sporedu VN Nizozemske.
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 219 točk
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169
3. George Russell (Mercedes) 160
4. Charles Leclerc (Ferrari) 138
5. Lando Norris (McLaren) 128
6. Max Verstappen (Red Bull) 109
7. Oscar Piastri (McLaren) 92
8. Isack Hadjar (Red Bull) 68
9. Liam Lawson (Racing Bulls) 43
10. Pierre Gasly (Alpine) 42
Cilj. Prvič letos je bil Mercedes nemočen, Norris pa do prve zmage sezone. Favorizirani Ferrari na četrtem in petem mestu.
Zadnji krog.
Še 3 krogi: Norris je na dobri poti do 12. zmage v formuli 1 in prve letos. Verstappen in Antonelli sta s postankom manj od tekmecev na drugem in tretjem mestu.
Še 4 krogi: Hamilton bo zaradi prehitre vožnje skozi bokse dobil pet sekund kazenskega pribitka in lahko izgubi četrto mesto.
Še 4 krogi: 1. Norris, 2. Verstappen +12,4, 3. Antonelli +18,9, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Russell, 8. Lawson, 9. Hülkenberg, 10. Lindblad
Še 5 krogov: Hamilton nikakor ne pride do priložnosti za prehitevanje Antonellija. Oba se še mučita z zaostalimi za krog.
Še 8 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen +7,9, 3. Antonelli +13,0, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Russell, 8. Lindblad, 9. Lawson, 10. Hülkenberg
Še 10 krogov: Manjša napaka Hamiltona, ki je zdaj dobro sekundo za Antonellijem.
Lando Norris Še 11 krogov: Antonelli in Hamilton sta en za drugim, a Italijan ima trde pnevmatike, Britanec pa najmehkejše.
Še 12 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Russell, 8. LIndblad, 9. Bortoleto, 10. Lawson
Še 13 krogov: Ob virtualnim varnostnim avtomobilom oba Ferrarija na tretji postanek, ki bosta imela tako dobre gume za zaključek dirke. Verstappen je ostal na stezi, pa čeprav že lep dan dirka z rdečimi gumami.
Še 14 krogov: Ob stezi je obstal Piastri. Odpoved menjalnika. Virtualni varnostni avto. Priložnost za tretji postanek.
Še 14 krogov: Na drugi postanek vendarle tudi Russell. Antonelli je zdaj šesti, a mu inženir sporoča, da se lahko prebije do drugega mesta. Leclerca res lahko prehiti, Piastri, Hamilton in Verstappen pa bodo morda šli na še tretji postanek.
Še 15 krogov: 1. Norris, 2. Piastri, 3. Hamilton, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Russell*, 8. Hadjar, 9. Lindblad*, 10. Bortoleto* (*brez drugega postanka)
Še 16 krogov: Drugi postanek za Antonellija, ki se je vrnil za Leclerca.
Še 18 krogov: Antonelli je sedem sekund za Norrisom, se mu pa Piastri še ni približal. Dobro se držijo gume na Italijanovem dirkalniku.
Še 22 krogov: 1. Norris, 2. Antonelli*, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Russell*, 8. Hadjar, 9. Lindblad*, 10. Bortoleto* (*brez drugega postanka)
Še 24 krogov: Norris je z agresivnim manevrom skozi prvi in drugi zavoj mimo Antonellija, ki ima 17 krogov bolj stare gume, na prvo mesto.
Še 26 krogov: Nenavadna dirka, ko ni jasno, kolikokrat bo šel kdo v bokse. Mercedesa sta še brez drugega postanka, nekatere čaka še tretji.
Še 27 krogov: 1. Antonelli*, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Leclerc, 7. Hadjar, 8. Russell*, 9. Lawson, 10. Lindblad (*brez drugega postanka)
Še 28 krogov: Verstappen na postanek, nadeli so mu rdeče pnevmatike, s kateri bo težko zdržal do konca. Zdaj vodi Antonelli pred Norrisom.
40. krog: Postanek za Norrisa, ki se je na stezo vrnil pred Piastrija.
39. krog: Piastri je ob prehitevanju za cel krog zadel v Sainza. Še dobro, da ni zletel s proge. Z njegovim dirkalnikom je vse v redu.
38. krog: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli, 4. Piastri*, 5. Hamilton*, 6. Hadjar, 7. Leclerc*, 8. Russell, 9. Lawson, 10. Lindblad (* dva postanka)
Lewis Hamilton 37. krog: Drugi postanek za Leclerca. Vrnil se je za Hamiltona in Hadjarja.
36. krog: Začela se je druga polovica dirke. Norris vodi pred Verstappnom in Leclercom. Tega zdaj napada Antonelli.
34. krog: Vodilni Piastri na drugi postanek, Norris vendarle v vodstvo.
33. krog: Norris se jezi nad ekipo, ker ga ne spustijo pred Piastrija, čeprav bi lahko vozil hitreje. Hamilton medtem z najhitrejšim krogom na dirki. Je šesti, pred Hadjarjem.
31. krog: Še pred polovico dirke drugi postanek Hamiltona.
30. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,3, 3. Verstappen +4,8, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Bortoleto*, 9. Russell, 10. Lawson (*brez postanka)
Oscar Piastri 28. krog: Na postanek še Russell. Zanj bo pa res edini.
26. krog: Piastri je samo pol sekunde pred Norrisom, ki bi lahko vozil hitreje.
24. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Russell*, 8. Hadjar, 9. Bortoleto*, 10. Alonso* (*brez postanka)
23. krog: Vendarle Antonelli na postanek v bokse. Malo zgodaj, da bi bil res na taktiki samo enega postanka. Do konca je še 47 krogov.
22. krog: Antonelli ima 10 sekund prednosti pred McLarnoma, a se zdi, da je na taktiki enega postanka, medtem ko bodo ostali menjali gume dvakrat.
21. krog: 1. Antonelli*, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Lawson, 8. Russell*, 9. Lindblad, 10. Hadjar (*brez postanka)
19. krog: Piastri, Norris, Verstappen in Hamilton so en za drugim prehiteli Hadjarja, ki še ni bil v boksih. Pred njimi je Antonelli, ki vodi brez postanka.
19. krog: Drugi Hadjar za sabo zadržuje oba McLarna, tako da sta ju ujela tudi Verstappen in Hamilton.
18. krog: V bokse vodilni Norris. Na prvo mesto Antonelli. Še naprej dobra bitka Verstappna in Hamiltona.
17. krog: Na postanek vodilni Piastri, pa tudi Leclerc.
16. krog: Verstappen z izjemnim manevrom mimo Hamiltona!
15. krog: 1. Piastri, 2. Norris +0,8, 3. Leclerc +7,3, 4. Antonelli, 5. Hadjar, 6. Hamilton, 7. Verstappen, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg, 11. Russell
15. krog: Verstappen na postanek krog za Hamiltonom in Nizozemec se je na stezo vrnil za britanskim tekmecem.
14. krog: Začenjajo se postanki. Prvi na menjavo gum Hamilton. Rdeče gume so mu zamenjali za najtrše bele pnevmatike.
12. krog: "Max je zelo počasen," sporoča Hamilton. A ga nikakor ne more prehiteti, niti mu ne pride kolo ob kolo.
10. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,5, 3. Verstappen +3,9, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 12. Russell
8. krog: Hamilton ne more pripraviti dobrega napada na Verstappen. Edini, ki prehiteva, je Russell. Zdaj je že na 13. mestu.
6. krog: 1. Piastri, 2. Norris +0,9, 3. Verstappen +2,7, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 14. Russell
3. krog: Hamilton napada Verstappna. Lahko bi bil hitrejši, a na ozkem Hungaroringu je zelo težko prehitevati.
2. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 18. Russell
Štart! Slabo je speljal Leclerc, McLarna sta na prvih dveh mestih, Verstappen tretji, Hamilton se je v prvih dveh zavojih prebijal naprej, na četrti mesto. Povsem pa je na štartu obtičal Russell.
Češki predsednik Petr Pavel. Krog za ogrevanje. Ferrarija dirko začenjata na hitrejših rdečih pnevmatik, vsi ostali v ospredju pa na rumenih, ki zdržijo nekaj krogov več.
Še 15 min do štarta: Sončna nedelja v Budimpešti, temperatura prek 30 stopinj. Na dirki je tudi madžarski premier Peter Magyar, pa tudi češki predsednik Petr Pavel, a ta v vlogi fotografa. Je namreč strasten fotograf, še posebej avtomotošporta.
Štartna mesta (70 krogov): 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Antonelli, 8. Hadjar, 9. LIndblad, 10. Hülkenberg