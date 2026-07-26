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Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
26. 7. 2026,
15.56

Osveženo pred

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Natisni članek
Formula 1 Petr Pavel

Nedelja, 26. 7. 2026, 15.56

1 ura, 20 minut

F1, VN Madžarske

Češki predsednik Petr Pavel na dirki formule 1 v posebni vlogi

Avtor:
R. Sp.

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Hungaroring Petr Pavel | Češki predsednik Petr Pavel. | Foto Reuters

Češki predsednik Petr Pavel.

Foto: Reuters

Predsednik Češke, Petr Pavel, je obiskal dirko Formule 1 za VN Madžarske, vendar ne gre za uradni obisk. Češki predsednik je namreč navdušenec nad športno fotografijo, pri čemer ga še posebej navdušuje avtomobilski šport.

Ta konec tedna je tako del dirke na Hungaroringu z vso fotografsko opremo in uradno akreditacijo Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA). Na prizorišče je prispel že v soboto, ko so potekali treningi in kvalifikacije, ter že fotografiral dogajanje. To ni prvič, da so Pavla opazili na velikem avtomobilističnem dogodku v vlogi ljubiteljskega fotografa. Nazadnje je junija odpotoval v Francijo na slovito vzdržljivostno dirko 24 ur Le Mansa, kjer je bil prav tako opremljen s profesionalno fotografsko opremo. Na Češkem je pred tem že fotografiral dirke MotoGP in svetovnega prvenstva Superbike v Brnu, pot pa ga je vodila tudi v Združene države Amerike na dirke NASCAR ter v Savdsko Arabijo na znameniti reli Dakar.

Lani je z dražbo svojega fotografskega albuma zbral skoraj 30 tisoč evrov za dobrodelno organizacijo, ki pomaga otrokom, enostarševskim družinam in starejšim.

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