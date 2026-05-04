Monačan Charles Leclerc (Ferrari) je po dirki formule 1 za veliko nagrado Miamija prejel kazen 20 sekund zaradi večkratne vožnje zunaj meja steze. S tem je zdrsnil s šestega na osmo mesto in v skupnem seštevku izgubil nekaj točk.

Charles Leclerc je dirko po kaotičnem zaključku sprva končal na šestem mestu, potem ko ga je tik pred koncem prehitel Avstralec Oscar Piastri (McLaren) in je imel v zadnjih krogih veliko težav z gumami.

Obenem se je tudi zavrtel in malce poškodoval dirkalnik, zaradi česar je večkrat končal zunaj meja steze. V zadnjem krogu je nato zdrsnil s četrtega na šesto mesto.

Komisarji so mu nekaj ur po dirki prisodili še 20-sekundno kazen zaradi nepojasnjenega dirkanja zunaj meja steze.

V skupnem seštevku je tako namesto osmih osvojil štiri točke, vendar ostaja tretji z 59 točkami. Na vrhu sta dirkača Mercedesa, nedeljski zmagovalec VN Miamija Italijan Kimi Antonelli s 100 točkami in Britanec George Russell z 80.

Naslednja dirka sezone bo v Montrealu 24. maja.

