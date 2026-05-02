Sobota, 2. 5. 2026, 12.00

Dirkač formule 1 in paraolimpijec

V starosti 59 let je umrl Alessandro Zanardi

Alessandro Zanardi | Alessandro Zanardi | Foto Reuters

Foto: Reuters

V starosti 59 let je umrl nekdanji dirkač formule 1 in pozneje uspešen paraolimpijec Alessandro Zanardi. Nastopil je na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta, pozneje pa je bil uspešnejši v ameriškem prvenstvu indcar, kjer je osvojil dve lovoriki. Obe nogi je izgubil v nesreči leta 2001.

Alessandro Zanardi | Foto: Reuters Alessandro Zanardi Foto: Reuters Njegovo življenje je zaznamovala nesreča na dirki prvenstva indycar leta 2001 na dirkališču Lausitzring v Nemčiji, po kateri je ostal brez obeh nog. Po nesrečnem dogodku se je posvetil parakolesarstvu in v njem osvojil štiri zlate in dve srebrni kolajni na paraolimpijskih igrah. Nastopil je v Londonu leta 2012 in štiri leta pozneje v Riu de Janeiru.

V formuli 1 je vozil za ekipi Lotus in Williams. Osvojil je eno točko. Pozneje je bil uspešen dirkač v ameriškem prvenstvu indycar, ki ga je dvakrat tudi osvojil. Nova nesreča ga je doletela leta 2020, ko je na dobrodelni dirki trčil s tovornjakom, pri čemer je utrpel hude poškodbe glave in obraza ter bil nekaj časa v življenjski nevarnosti.

Njegova družina ni navedla, kaj je bil dejanski vzrok smrti, temveč je javnosti sporočila le, da je umrl nenadoma. "Alex je zaspal mirno, obkrožen s svojimi najbližjimi," je zapisala v izjavi za javnost.

Zanardiju se je poklonila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je dejala, da je bil izjemen mož, saj je znal vsako preizkušnjo v življenju obrniti v lekcijo o pogumu, moči in dostojanstvu. "S svojimi športnimi dosežki, zgledom in humanostjo, nam je dal mnogo več kot zgolj zmago; dal nam upanje, ponos in moč, da se nikoli ne predamo," je izjavila Melonijeva.

