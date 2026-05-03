Čeprav so si na veliki nagradi Miamija prehitevanja za najvišja mesta sledila večji del dirke, tudi še v zadnjem zavoju, pa je 19-letni Andrea Kimi Antonelli prišel še do tretje zaporedne zmage in še okrepil vodstvo v skupnem seštevku sezone. George Russell je bil namreč v drugem Mercedesu četrti. Na zmagovalni balkon sta pripeljala še Lando Norris in Oscar Piastri (oba McLaren). Charles Leclerc (Ferrari) je v zadnjih krogih dirke izgubil stopničke, prehitela sta ga še Russell in Max Verstappen (Red Bull).

Kimi Antonelli je prišel še do tretje zaporedne zmage. Foto: Reuters Še najstnik Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) še naprej navdušuje svet formule 1. Po Kitajski in Japonski je osvojil še Miami. S prvega štartnega mesta je znova slabo speljal, prehitela sta ga Charles Leclerc (Ferrari) in Lando Norris (McLaren). Z Monačanom je opravil že v 14. krogu, Britanec pa je ostal za njim, ker so pri Mercedesu s postankom v boksih opravili krog prej. Dirkač McLarna, ki je dobil sobotno šprintersko dirko, je v drugi polovici dirke sicer vozil le sekundo, dve za mladim Italijanom, a ni dobil prave priložnosti, da bi ga prehitel.

Charles Leclerc je še enkrat več zapravil vodstvo. Foto: Reuters O mestih od tri do šest se je odločalo vse do zadnjih zavojev dirke. Leclerc je proti Norrisu izgubil mesto ob postankih, Oscar Piastri (McLaren) pa ga je prehitel v predzadnjem krogu. Dirkač Ferrarija je še naprej pritiskal plin do konca in se zavrtel. Pri tem je očitno uničil pnevmatike in sta ga v zadnjih dveh zavojih prehitela še George Russell (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull). Precej neopazen celotno dirko je kot sedmi karirasto zastavo videl Lewis Hamilton (Ferrari), ki ni bil konkurenčen prvi šesterici.

Najstnik Antonelli ima že 100 točk. Foto: Reuters Večji del dirke je bil v središču pozornosti Verstappen, ki se je na pospeševanju iz prvega zavoja zavrtel in z drugega mesta zdrsnil na desetega. Ko je v sedmem krogu na stezo zapeljal varnostni avto, se je štirikratni svetovni prvak kot edini odločil za zgoden postanek v boksih. Zgodili sta se dve ločeni nesreči. Liam Lawson (Racing Bulls) je zadel v Pierra Gaslyja (Alpine), ki se je celo obrnil na glavo, a izstopil iz dirkalnika nepoškodovan. Isack Hadjar (Red Bull) pa je sam naredil napako v najpočasnejši šikani in trčil v zaščitne gume. Sam nase je bil besen kot ris. Verstappen se je tako sredi dirke, ko so na edini postanek zapeljali še ostali, celo znašel v vodstvu. Antonelli in Norris sta ga hitro prehitela, ker je imel precej bolj obrabljene pnevmatike pa so ga v zaključku prehiteli še Leclerc, Piastri in Russell.

Dirka se je začela tri ure prej kot predvideno, saj je Miamiju grozila močna nevihta s strelami. Na koncu so uspeli celotno dirko odpeljati na suhi stezi, vmes je padlo le nekaj kapelj.

VN Miamija:



1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren) +3,2

3. Oscar Piastri (McLaren) +27,0

4. George Russell (Mercedes) +43,0

5. Max Verstappen (Red Bull) +43,9

6. Charles Leclerc (Ferrari) +44,2

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +53,7

8. Franco Colapinto (Alpine) +61,8

9. Carlos Sainz (Williams) +82,0

10. Alex Albon (Williams) +90,9

11. Oliver Bearman (Haas) +1 krog

12. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 krog

13. Esteban Ocon (Haas) +1 krog

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 krog

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

16. Sergio Perez (Cadillac) +1 krog

17. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

18. Vattleri Bottas (Cadillac) +1 krog

Odstop: Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull)

Skupni seštevek (4/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 točk

2. George Russell (Mercedes) 80

3. Charles Leclerc (Ferrari) 63

4. Lando Norris (McLaren) 51

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 49

6. Oscar Piastri (McLaren) 43

7. Max Verstappen (Red Bull) 26

8. Oliver Bearman (Haas) 17

9. Pierre Gasly (Alpine) 16

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10



1. Mercedes 180 točk

2. Ferrari 112

3. McLaren 94

4. Red Bull 30

5. Alpine 21

6. Haas 18

"Garamo na polno, ekipa pa opravlja sijajno delo"

Kakšno veselje pri Mercedesu. Foto: Reuters "Štart ni bil tako slab kot včeraj. Nisem pa pričakoval, da bo Leclerc tako pozno zaviral, zato sem se mu moral izogniti. Imel sem tudi nekaj sreče pri vrnitvi na stezo v drugem ovinku. Ves čas sem ostal blizu, z ekipo smo imeli pravo strategijo, ob postanku prehiteli Norrisa in zadržali prvo mesto," je v prvi izjavi dejal Antonelli. "To je šele začetek, pot je še dolga. Garamo na polno, ekipa opravlja sijajno delo, zato se jim moram zahvaliti. Užival bom v tem uspehu, potem pa se vrnil na delo."

"Mešani občutki, enostavno bi morali prej v bokse. Kimi je opravil sijajno delo z Mercedesom. Na tej dirki je resnično enostavno narediti kakšno napako, a mi je ni ponudil. Moram biti zadovoljen, gre za pozitiven dirkaški konec tedna," je povedal Norris. Njegov ekipni kolega Piastri pa: "To ni bil ravno enostaven konec tedna, vendar imamo ritem, ki obeta več. V zadnjih krogih se je nekako izšlo za stopničke, toda razmere za dirkanje so tukaj zahtevne."

Svetovno prvenstvo formule 1 se nadaljuje čez tri tedne z VN Kanade v Montrealu.

Kako se je razpletala VN Miamija



CILJ. Antonelli je zmagovalec Miamija! Norris in Piastri na drugem in tretjem mestu. Leclerc se je zavrtel in v zadnjih dveh zavojih izgubil še dve mesti.



Zadnji krog. Antonelli proti tretji zaporedni zmagi. PIastri je za tretje mesto prehitel Leclerca. Russell je vendarle prišel mimo Verstappna.



Predzadnji krog: Russell je prehitel Verstappna, a mu je ta takoj vrnil.



Še 3 krogi: Russell za peto mesto napada Verstappna. Prišlo je do manjšega dotika, zdi se, da ima dirkač Mercedesa malo poškodovano prednje krilce. Piastri pa je začel napadati Leclerca.



Še 5 krogov: Norris ne pride na Antonellijev izpuh. Razlika je slabi dve sekundi. Verstappnu se zdaj približuje Russell.



Še 7 krogov: 1. Antonelli, 2. Norris +1,6, 3. Leclerc +23,4, 4. Piastri, 5. Verstappen, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Colapinto, 9. Sainz, 10. Albon



Še 8 krogov: Piastri je prehitel Verstappna, ki ima 22 krogov starejše gume.



Še 10 krogov: Dober dvoboj Verstappna in Leclerca! Max se ne da. Nekaj zavojev pozneje pa vendarle dirkač Ferrarija na tretje mesto. Samo še dobro sekundo za dirkačem Red Bulla je zdaj Piastri.



Še 11 krogov: Drugo opozorila za vodilnega Antonellija, da je z vsemi gumami zapeljal prek meja steze. Na šprinterski dirki je dobil pet sekund kazni, ker je meje steze prečkal štirikrat.



Še 14 krogov: Šele zdaj se Leclerc približuje Verstappnu. Dve sekundi razlike. Max je gume menjal že po sedmih krogih.



Še 16 krogov: 1. Antonelli, 2. Norris +0,8, 3. Verstappen +13,6, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Colapinto, 9. Sainz, 10. Albon



Še 19 krogov: Spet je bolj napeto. Norris je manj kot sekundo za vodilnim Antonellijem, ki nima najboljših občutkov s pnevnatikami.



Še 22 krogov: 1. Antonelli, 2. Norris +0,7, 3. Verstappen +10,0, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Colapinto, 9. Sainz, 10. Albon



Še 23 krogov: Piastri z lepim manevrom prehitel Russlla.



Še 25 krogov: Norris je tik za Antonellijem, Piastri pa za peto mesto napada Russlla, ki ga je pred tem prehitel Leclerc.



Še 27 krogov: 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Colapinto*, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Ocon*, 10. Bortoleto* (*brez postanka)



30. krog: Antonelli je prehitel Verstappna, ki ima precej starejše bele gume. Kimi je nov vodilni. Leclerc napada Russlla za peto mesto.



29. krog: V bokse še Piastri in zdaj so na prvih treh mestih Verstappen, Antonelli in Norris. Smo na polovici dirke.



28. krog: Postanek za Norrisa in Hamiltona. Kljub hitremu postanku se je Lando na stezo vrnil za Antonellija.



27. krog: Na postanek Antonelli, ki se je vrnil na stezo pred Russlla in Leclerca. Zdaj dvojno vodstvo McLarna, tretji je Verstappen.



26. krog: Antonelli je samo še sekundo za Norrisom. Verstappen je ujel Hamiltona in ga po nekaj napadih tudi prehitel.



25. krog: Prve kaplje dežja.



23. krog: 1. Norris, 2. Antonelli +2,5, 3. Piastri +10,0, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Colapinto, 7. Sainz, 8. Albon, 9. Bearman, 10. Russell, 11. Leclerc



22. krog: Tudi Leclerc na menjavo pnevmatik. Na stezo se je vrnil za Verstappna in tudi za Russlla.



21. krog: Verstappen, edini s postankom, je samo 16 sekund za Norrisom. Zdaj pa v bokse pelje Russell. Očitno ne bo čakal na morebiten dež.



20. krog: Čez nekaj krogov naj bi do steze prišla deževna fronta.



19. krog: 1. Norris, 2. Antonelli +2,9, 3. Leclerc +6,7, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Colapinto, 8. Verstappen, 9. Sainz, 10. Albon



17. krog: Norris ima zdaj dve sekundi prednosti pred Antonellijem. Verstappen je že deveti, a je pod preiskavo, češ da je ob izvozu iz boksov zapeljal prek bele črte. Komisarji bodo situacijo obravnavali šele po dirki.



15. krog: 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Colapinto, 8. Albon, 9. Sainz, 10. Bearman



14. krog: Antonelli je prehitel Leclerca, a zavoj pozneje na štartni ravnini dirkač Ferrarija nazaj mimo Mercedesa.



13. krog: Pravo dirkanje tudi za vodstvo! Norris je šel mimo Leclerca, tik za obema je Antonelli. V ozadju počasnejše prehiteva Verstappen.



12. krog: Varnostni avto se je umaknil v bokse, leteči štart. Leclerc je zadržal prvo mesto, je pa Piastri za četrto mesto prehitel Russlla.



10. krog (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Antonelli, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Hamilton, 7. Colapinto, 8. Albon, 9. Sainz, 10. Bearman



8. krog (varnostni avto): Verstappen je zapeljal na menjavo gum in nazadoval na 16. mesto. Nadaljuje na belih gumah.



7. krog (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Antonelli, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Hamilton, 7. Colapinto, 8. Verstappen, 9. Albon, 10. Sainz



6. krog: Norris je prehitel Antonellija! V ozadju pa odstop Gaslyja in Hadjarja (ločeni nesreči). Isack je besen kot ris. Varnostni avto. V Gaslyja je trčil Lawson, da je dirkača Alpina obrnilo na streho. Hadjar pa je naredil napako v najpočasnejši šikani in priletel v zid. Lawson je zapeljal v bokse in tudi on odstopil. Over goes Gasly's Alpine! 😱



5. krog: Antonelli je prehitel Leclerca in imamo novega vodilnega. A nekaj zavojev pozneje Monačan nazaj v vodstvo. Tik za obema je Norris.



4. krog: Russell je prehitel Piastrija, Antonelli pa napada Leclerca.



2. krog: 1. Leclerc, 2. Antonelli, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Colapinto, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Albon



1. krog: Leclerc vodi pred Antonellijem, Verstappen je nazadoval na 10. mesto. Sredi kroga sta se dotaknila Hamilton in Colapinto.



Štart! Pričakovano najboljši štart Leclerca, slabši Antonellija. Verstappen in Leclerc sta bila kolo ob kolesu v prvem zavoju. Max se je zavrtel na pospeševanju iz zavoja.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta (57 krogov): 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Piastri, 8. Colapinto, 9. Gasly, 10. Hulkenberg



Mikaela Shiffrin Foto: Reuters Še 5 min do štarta: Vse je pripravljeno za četrto dirko sezone, ki se bo začela na suhi stezi. Vsi so na rumenih gumah. Za čas dirke je 50-odstotna verjetnost dežja.



Še 20 min do štarta: Na prizorišču so številni znani obrazi, videli smo Mikaelo Shiffrin, Rafaela Nadala in Lionela Messija.



Pred štartom VN Miamija

Dopoldne pred dirko je deževalo. Foto: Reuters Velika nagrada Miamija bi se morala začeti ob 16. uri po lokalnem času (22.00 po srednjeevropskem), a so jo prestavili na tri ure prej, da bi jo vendarle lahko izpeljali. Za popoldanske ure so namreč napovedane nevihte s strelami, ki po ameriških zakonih prepovedujejo izvedbo dogodkov na prostem. Če bi začele udarjati strele, bi lahko z dirko začeli ali jo nadaljevali šele pol ure po zadnji streli. Tako upajo, da bodo do 15. ure, še pred močnejšo nevihto, lahko pod streho spravili četrto letošnjo dirko. Deževati je sicer začelo že v dopoldanskih urah. Na tej stezi na mokrem asfaltu sploh še niso vozili.

Quite the contrast to yesterday 🌧️

V soboto je bilo v Miamiju še sončno. Kimi Antonelli je dobil kvalifikacije, pred tem pa je bil na šprinterski dirki šesti. Foto: Reuters In ta bi morala biti zelo zanimiva, saj smo v petek in soboto videli, da so pri vrhu kar štiri ekipe zelo izenačene: Mercedes, McLaren, Ferrari in Red Bull. S prvega mesta bo tretjič zapored začel 19-letni Kimi Antonelli (Mercedes) in skušal dobiti tudi tretjo dirko zapored. Mu pa ne bo lahko, saj ima pri speljevanju s štarta veliko težav. Tudi na sobotnem šprintu je z drugega mesta zdrsnil na četrtega. Ne bo presenečenje, če bo kot prvi v prvi zavoj zapeljal Charles Leclerc (Ferrari), ki je na tretjem štartnem mestu. Neznanka je Max Verstappen (Red Bull), ki je še sam sebe presenetil z drugim dosežkom kvalifikacij. Pravi, da je pričakoval uvrstitev okoli sedmega mesta. Zaostanek s prvih treh dirk so razpolovili, predvsem pa so našli rešitev za glavno težavo. "S sistemom za krmiljenje je bilo prej nekaj narobe. To smo zdaj popravili in lahko vsaj normalno zavijam v zavoje." Na sobotnem šprintu smo videli dvojno zmago McLarna, ki je v enomesečnem premoru od VN Japonske naredil največji napredek.

Najlepše presenečenje kvalifikacij je bil Franco Colapinto z osmim mestom. Alpine se je utrdil kot peta najboljša ekipa. Foto: Reuters

Ja pa Red Bull očitno našel rešitev samo pri Verstappnu, saj je že celoten konec tedna občutno počasnejši Isack Hadjar (Red Bull). Na kvalifikacijah je zaostal osem desetink in bil šele deveti, tudi za Francom Colapintom (Alpine). A mladi Francoz vendarle ne bo začel iz pete vrste, temveč iz zadnje. Nekaj ur pred štartom dirke je prišla potrditev, da je bil diskvalificiran s kvalifikacij. Podvozje na stranicah njegovega dirkalnika ni nbilo skladno s pravilnikom.