Strah pred dežjem in misija nemogoče za Ferrari

Ob 22. uri je predviden štart šeste letošnje dirke formule 1. Tretjič Miami gosti veliko nagrado. Za čas dirke je kar velika verjetnost dežja. Ta je popestril že razplet sobotne šprinterske dirke, ki jo je dobil Lando Norris. Britanec je na drugem štartnem mestu, saj je sobotne kvalifikacije dobil Max Verstappen. Z osmega in 12. štartnega mesta bosta na misiji nemogoče Charles Leclerc in Lewis Hamilton, saj je Ferrari enostavno prepočasen. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Charles Leclerc pravi, da karkoli spremenijo na dirkalniku, ni ta nič hitrejši. Misija nemogoče za rdeče to nedeljo. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) je dal na kvalifikacijah v Miamiju jasno vedeti, da zdaj, ko je očka, ne bo nič počasnejši. Z Red Bullovim dirkalnikom, ki naj ne bi bil tako hiter kot McLarnov in Mercedesov, je že tretjič letos osvojil prvi štartni položaj. Aktualni prvak ima letos eno zmago (skupaj v karieri že 64). Eno dirko je letos dobil tudi Norris, s tremi zmagami pa v prvenstvu vodi Oscar Piastri (McLaren). Odpeljali so tudi že dve šprinterski dirki, zmagala pa sta Lewis Hamilton (Ferrari) in Norris.

Another Max masterclass 👏



Here's your starting grid for tomorrow's Miami Grand Prix 😎#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/H0uSDb0SE5 — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Lando Norris dirka za drugo zmago letos, prvo po uvodni dirki. Foto: Reuters

"Pole position" je letos pol poti do zmage, saj so prehitevanja s trenutno generacijo dirkalnikov s talnim efektom zelo težavna. Na prvih štirih dirkah je vselej zmagal dirkač, ki je bil na prvem štartnem položaju. Samo pred 14 dnevi v Savdski Arabiji to ni uspelo Verstappnu, a je takrat dobil kazen. Zmagal je Piastri. Mladi Avstralec je tokrat na četrtem štartnem mestu. Pred njim bo v drugi vrsti novinec Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki je navdušil na kvalifikacijah za šprint, a imel nato povsem ponesrečeno šprintersko dirko. Na tej je brez točk s kaznijo ostal Verstappen (v bokse je zadel v Antonellija).

Skupni seštevek po šprintu v Miamiju (5/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 106 točk

2. Lando Norris (McLaren) 97

3. Max Verstappen (Red Bull) 87

4. George Russell (Mercedes) 78

5. Charles Leclerc (Ferrari) 47

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 40

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 37

8. Alexander Albon (Williams) 20

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 14



1. McLaren Mercedes 203 točke

2. Mercedes 118

3. Red Bull Racing Honda 92

4. Ferrari 84

5. Williams Mercedes 25

6. Haas Ferrari 20