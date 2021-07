Verstappen najhitrejši na prvem, Bottas pa na drugem treningu na Madžarskem

Najboljši čas dneva je popoldne dosegel Bottas, ki je z 1:17,012 za 12 tisočink premagal moštvenega sotekmovalca, branilca naslova Lewisa Hamiltona. Za Britancem je bil tretji Verstappen.

Dopoldne pa se je najbolj izkazal Nizozemec, ki je za seboj pustil oba Mercedesa, pri čemer je bil Bottas že takrat boljši od Hamiltona.

FP2 CLASSIFICATION



The running order from our second session of the weekend!#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/G5S3JV3wjH — Formula 1 (@F1) July 30, 2021

Pred enajsto dirko sezone je na vrhu seštevka Verstappen, ki ima 185 točk, Hamilton je drugi s 177, daleč zadaj pa so drugi tekmeci, že tretji Britanec Lando Norris (McLaren) ima le 113 točk, četrti Bottas pa 108.

V soboto bodo v Budimpešti ob 15. uri kvalifikacije, dirka pa bo v nedeljo prav tako ob 15. uri.

All the best bits from the opening session of the weekend 🎥



Your FP1 highlights are here!#HungarianGP 🇭🇺 #F1 — Formula 1 (@F1) July 30, 2021

Nov rekord za Hamiltona?

Branilec naslova prvaka Hamilton ima v Budimpešti že osem zmag, s tem si deli rekord z Michaelom Schumacherjem po število zmag na enem prizorišču. Nemcu je osemkrat uspelo zmagati na VN Francije. Z deveto zmago bi Britanec skočil tudi na vrh te razvrstitve, še nobenemu dirkaču v zgodovini ni uspelo devetkrat zmagati na istem dirkališču.

