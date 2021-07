Drama: Hamilton po trku in kazni do 99. zmage, Verstappen v bolnišnico

Hamilton je do zmage prišel dva kroga pred koncem, potem ko je že pred tem nekaj krogov lovil Leclerca, ga je pred ciljem tudi brez večjih težav prehitel.

A današnje dogajanje je sicer precej zasenčilo tudi dogajanje v prvem krogu dirke. Takrat je skušal Britanec po notranji strani zavoja Copse prehiteti tekmeca v boju za letošnji naslov in takrat vodilnega Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull).

Max Verstappen je moral v bolnišnico. Foto: Guliverimage

Ta je po dotiku obeh dirkalnikov zletel s steze in trdo treščil v zaščitne ograde. Po pregledih v ambulanti na dirkališču so ga morali pozneje odpeljati še na podrobnejše zdravniške preglede.

Following an assessment by the trackside doctors at Silverstone Circuit Medical Centre, Max Verstappen has been taken to a local hospital for further precautionary tests.



Further updates will follow in due course. #BritishGP