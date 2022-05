Gajser znova zdrav, a je na kvalifikacijah zletel s proge

Kvalifikacijsko dirko v MXGP je dobil Glenn Coldenhoff (Yamaha). Končal jo je štiri sekunde pred Jorgejem Pradom (GasGas), ki bo imel v nedeljo glasno navijaško podporo. Tim Gajser (Honda) je že na začetku vožnje nesrečno padel. Na skoku je bil nekoliko predolg in je pristal izven proge. Pobral se je in nadaljeval z 19. mesta. V vožnji dolgi 20 minut in dva kroga je pridobil osem mest in bil enajsti. Pred tem je bil na treningu na čas Gajser drugi najhitrejši. Odpeljal je samo šest tisočink počasneje od najhitrejšega Prada.

V razredu MX2 je kvalifikacijsko dirko dobil Tom Vialle (KTM), slovenski predstavnik v tem tekmovalnem razredu Jan Pancar (KTM) je bil 12. V Španiji nastopajo tudi motokrosisti v evropskem prvenstvu 125. Med njimi je mladi slovenski talent Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je v prvi vožnji osvojil 27. mesto.

Skupni seštevek MXGP (8/20):



1. Tim Gajser (Honda) 367 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 288

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 264

4. Jorge Prado (GasGas) 260

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 234

6. Ruben Fernandez (Honda) 213

Gajser je na prejšnji dirki na Sardiniji osvojil sedmo mesto, prvič v sezoni je ostal brez zmagovalnih stopničk. Razlog pa bolezen, dirki je bil povsem izčrpan in ni mogel slediti ritmu tekmecev. A slabša dirka na Sardiniji ni imela posledic v seštevku sezone; najbližja tekmeca, Francoz Maxime Renaux in Švicar Jeremy Seewer, sta namreč dobila le nekaj točk več, tako da je Gajser ostal trdno na prvem mestu s 367 točkami, Renaux jih ima 288, Seewer pa 264.

Gajser: Zdaj bi rad spet užival

Gajser je imel na Sardiniji težave z boleznijo in bil le sedmi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo A kar je zdaj najbolj pomembno, na dirko na obrobju Madrida je prišel znova zdrav. "Zadnja dirka na Sardiniji je bila res težka. Nisem se dobro počutil, na tako zahtevni podlagi in pri visokih temperaturah sem vozil samo za preživetje. A zdaj je to za mano in osredotočam se samo na Španijo in na raven, na kateri običajno tekmujem. V svetovnem prvenstvu mi gre dobro, kar je seveda spodbudna novica, zdaj pa bi rad spet užival," je pred začetkom VN Španije dejal Gajser.

Prva vožnja VN Španije v razredu MXGP bo v nedeljo na sporedu ob 14.15, druga pa ob 17.10. V razredu MX2 bosta vožnji uro prej, od 13.15 in 16.10.