Ko pride "upokojenec" Ogier, mladi mojstri volana nimajo možnosti

Ko dirka Sebastien Ogier, uradno že dirkaški upokojenec, mlajši mojstri volana nimajo možnosti. Osemkratni svetovni prvak je s Toyotinim yarisom zmagal na tretji dirki letošnjega prvenstva − reliju Mehika. Zanj je to sedma zmaga v Mehiki, skupno pa že 57. v svetovnem prvenstvu. Postal je rekorder relija Mehika.

Sebastien Ogier Foto: Guliver Image Zadnji dan relija Mehika ni bilo na zadnjih štirih hitrostnih preizkušnjah toliko drame kot v petek in soboto, ko je najprej zaradi tehničnih težav 12 minut izgubil Ott Tänak (M-Sport Ford), ki je na koncu končal na devetem mestu, nato pa še vodilni Esapekka Lappi (Hyundai). Sebastien Ogier (Toyota) je zlahka zadržal nekaj manj kot pol minute prednosti. Obenem je dobil zadnjo hitrostno preizkušnjo in s tem dodatno točko za svetovno prvenstvo. Ta zanj sicer ne šteje veliko, saj se ne bori za naslov prvaka. Tako kot lani bo odpeljal le nekaj izbranih dirk. Ta je bila njegova druga letos (po Monte Carlu) in tudi na tej je zmagal. Francoz je zdaj s sedmimi zmagami rekorder Mehike, pred tem si je s šestimi rekord delil s še enim legendarnim reli voznikom, Sebastienom Loebom.

Nedelja je bila na reliju Mehika tako bolj v znamenju boja za drugo mesto. Thierry Neuville (Hyundai) je dobil dve od štirih hitrostnih preizkušenj in na koncu je Elfyn Evansa (Toyota) prehitel. Za vsega štiri desetinke sekunde. Aktualni svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) je tretjo dirko letošnjega prvenstva s skoraj dvema minutama zaostanka končal na četrtem mestu.

Reli Mehika ob cestah spremljajo množice ljubiteljev dirkanja. Na sliki je Thierry Neuville. Foto: Guliver Image

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo privabila tudi tisoče slovenskih ljubiteljev dirkanja. Med 20. in 23. aprilom se bo namreč odvijal reli Hrvaška.

Reli Mehika po zadnji, 23. hitrostni preizkušnji:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +27,5

3. Elfyn Evans (Toyota) +27,9

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +1:55,3

5. Dani Sordo (Hyundai) +2:58,8

6. Gus Greensmith (Škoda) +12:31,5