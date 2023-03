Vodilni trčil v električni drog, avtomobil zajeli plameni

Po dobri polovici relija Mehika vodi Sebastien Ogier (Toyota), ki se mu tako nasmiha sedma zmaga na dirki, ki velja za eno najtežjih. To je na prvi sobotni hitrostni preizkušnji občutil takrat vodilni Esapekka Lappi (Hyundai), ki je trčil v električni drog. Njegov dirkalnik so zajeli plameni in zanj se je dirka končala.

Esapekka Lappi (Hyundai) je v petek zadržal prednost pred osemkratni svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem (Toyota). Ločilo ju je dobrih pet sekund. "Kar malo presenečen sem, ampak vzamem," se je smejalo Fincu, ki je dobil pet od osmih petkovih hitrostnih preizkušenj. Elfyn Evans (Toyota) je na tretjem mestu zaostajal 30 sekund. Ott Tänak (M-Sport Ford) je že na prvem petkovem brzincu izgubil kar 12 minut (okvara na turbo polnilniku).

A sanj o Lappijevi drugi zmagi v svetovnem prvenstvu je bilo konec na prvi sobotni preizkušnji, skupno 10. od 23. Zdrsnil je s ceste in trčil v električni drog. Njegov avtomobil so zajeli plameni in hitrostno preizkušnjo so morali celo prekiniti. Podrt drog je namreč ležal preko ceste. Že pred tremi leti je Lappi reli Mehika končal v plamenih. "To bom težko prebavil. A po drugi strani, ko se boriš za zmago, moraš pritiskati do konca," je bil razočaran finski dirkač.

Sebastien Ogier Foto: Guliver Image Enajsti brzinec je nato dobil Ogier, naslednji tri sobotne pa Thierry Neuville (Hyundai), a je z njimi zaostanek za Francozom zmanjšal za vsega dve sekundi. Po 14. hitrostni preikušnji je imel tako Ogier lepo prednost pred Evansom na drugem mestu (+28,5) in 37,2 sekunde pred tretjim Neuvillom.

Sledi še devet hitrostnih preizkušenj.

Reli Mehika, po 14. hitrostni preizkušnji:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +28,5

3. Thierry Neuville (Hyundai) +37,2

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +1:13,8

5. Dani Sordo (Hyundai) +1,56,9

6. Gus Greensmith (Škoda) +8:54,7