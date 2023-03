Tänak dobil nočni spektakel, nato doživel pravo katastrofo

Kalle Rovanperä Foto: Guliver Image Svetovno prvenstvo v reliju (WRC) se nadaljuje s tretjo preizkušnjo leta, z relijem Mehika. Nazadnje so ga izpeljali marca 2020, tik pred začetkom pandemije, ko ga je šestič osvojil Sebastien Ogier. Gre za enega najbolj atraktivnih relijev na svetu, ki je obenem zelo zahteven tako za voznike kot za samo tehniko. Še posebej za novo generacijo hibridnih dirkalnikov. Pa ne le zaradi luknjastega makadama in visokih temperatur, temveč predvsem zaradi visoke nadmorske višine in zato bolj redkega zraka. Nekatere hitrostne preizkušnje bodo najboljši vozniki relija na svetu vodile kar 2.800 metrov nad morjem.

Uvodni dve hitrostni preizkušnji še nista bili klasični reli Mehika, šlo je za tradicionalni nočni uvod v mestu Guanajuato. Plin do konca na 1,1 kilometra dolgi trasi po mestu, tudi v predorih pod njim, na tlakovanih in ozkih cestah. Da je še bolj spektakularno, poskrbijo gledalci, ki jih je več tisoč. Na obeh brzincih v Guanajuatu je bil najhitrejši Ott Tänak (M-Sport Ford), zmagovalec druge dirke letošnjega leta pred mesecem dni na Švedskem. Po dveh od 23 hitrostnih preizkušenj je imel 1,7 sekunde prednosti pred aktualnim svetovnim prvakom Kallejem Rovanpero (Toyota). V Mehiki nastopa tudi osemkratni svetovni prvak Ogier (Toyota). Zmagovalec letošnjega relija Monte Carlo, kar je bila njegova 56. zmaga, je na petem mestu zaostal 2,8 sekunde.

Esapekka Lappi Foto: Guliver Image Po petkovih treh jutranjih hitrostnih preizkušnjah je v boju za najvišja mesta ostalo samo še šest voznikov z dirkalniki najmočnejše kategorije Rally1. Z 1,4 sekunde prednosti pred Ogierjem vodi Esapekka Lappi (Hyundai). Mladi Finec je dobil dve hitrostni preizkušnji, tudi klasiko mehiškega relija El Chocolate, izkušeni Francoz pa eno. "Moram biti zelo zadovoljen. Seb je to dirko zmagal tolikokrat, pa sem lahko enako hiter kot on. Res sem lahko zelo zadovoljen."

To pa nikakor ne velja za ekipo M-Sport s fordovo pumo. Vsi trije so namreč izpadli iz boja za stopničke. Pierre-Louis Loubet in Jourdan Serderidis sta zaradi poškodovanega vzmetenja odstopila, njihov prvi adut Tänak pa je z okvaro na turbo pomnilniku izgubil več kot 12 minut. Odstopil je še Takamoto Katsuta (Toyota), ki je v enem najhitrejših delov hitrostne preizkušnje Las Minas izgubil nadzor nad zadnjim delom dirkalnika in zdrsnil s ceste ter še po strmem pobočju navzdol.

Not how we wanted to start today.



We’ll see what Ott and Martin can do on the road section and go from there. pic.twitter.com/gUtFLW7K7J