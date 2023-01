Ogier do rekordne zmage: "To je moj reli. Tu sem uresničil sanje."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sebastien Ogier je devetič osvojil sloviti reli Monte Carlo in postal rekorder te dirke. Z drugim mestom in najhitrejšim časom na zadnji hitrostni preizkušnji je Kalle Rovanperä naredil prvi korak k ubranitvi naslova svetovnega prvaka.

Thierry Neuville Foto: Red Bull Content Pool Reli Monte Carlo velja za enega od najtežjih v svetovnem prvenstvu in zato si štiridnevni spektakel na prelazih nad kneževino vsako leto ogleda več 10 tisoč ljudi. Letos sicer ni bil tako zahteven, saj so bile asfaltne ceste suhe kot že dolgo ne. Le na nekaj krajših odsekih je bilo nekaj ledu. Doslej sta bila s po osmimi zmagami na reliju Monte Carlo najuspešnejša Sebastien Loeb in Sebastien Ogier. Zdaj je dirkaški knez Monteja en sam: osemkratni svetovni prvak Ogier.

Ogier (Toyota), ki bo tudi letos nastopil le na peščici dirk prvenstva WRC, je vodil od prve do zadnje, 18. hitrostne preizkušnje. "Velika stvar. To je moj reli. Tu sem uresničil sanje. Bil je popoln konec tedna," je v prvi izjavi dejal 39-letni Francoz iz Gapa, ki ima zdaj v svetovnem prvenstvu 56 zmag. Si pa ne bo premislil, ne bo odpeljal vse sezone, je z nasmehom odgovoril v cilju. Čeprav je očitno še vedno izvrstno fizično pripravljen, dirkaškega talenta pa mu tako ali tako ne more nihče vzeti.

Kalle Rovanperä Foto: Red Bull Content Pool Ogier je dirko dobil s prednostjo 18,8 sekunde pred aktualnim prvakom Kallejem Rovanperö (Toyota). Mladi Finec je bil najhitrejši na zadnji hitrostni preizkušnji (tako imenovani "powerstage"), kjer se delijo dodatne točke za prvih pet (od pet do ena). Tako je prvenstvo začel s 23 točkami (18 za drugo mesto in pet za "power stage"). Premoč Toyotine tovarniške ekipe, ki jo vodi nekdanji dirkač Jari-Matti Latvala, je s četrtim mestom potrdil Elfyn Evans. Zaostal je minuto in 12 sekund. Bi bil pa Valižan v igri tudi za zmago, če ne bi zaradi prebite pnevmatike že v petek izgubil okoli 45 sekund.

Ott Tänak Foto: Red Bull Content Pool Na tretjem mestu je prvo od 13 dirk svetovnega prvenstva končal Belgijec Thierry Neuville (Hyundai). Zaostal je 44,6 sekunde in ob prihodu v cilj zadnjega brzinca dejal, da Hyundaiev i20 preprosto ni tako hiter kot Toyotin yaris. V boj za prvaka z Rovanpero, Neuvillom in Evansom pa se bo poskušal vmešati še Ott Tänak. Estonec je pozimi Hyundai zamenjal z ekipo M-Sport, ki nastopa s Fordovo pumo. Ob pomanjkanju testnih kilometrov v Monte Carlu še ni bil tako hiter in je dirko končal na petem mestu z zaostankom dveh minut in 35 sekund. Da je vendarle hiter, puma pa ima potencial, je dokazal z drugim mestom na zadnji hitrostni preizkušnji.

Reli Monte Carlo, končni vrstni red (po 18 hitrostnih preizkušnjah):



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Kalle Rovanperä (Toyota) +18,8

3. Thierry Neuville (Hyundai) +44,6

4. Elfyn Evans (Toyota) +1:12,4

5. Ott Tänak (M-Sport Ford) +2:34,9

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +3:32,6



Skupni seštevek v svetovnem prvenstvu WRC (1/13):



1. Sebastien Ogier 26 točk

2. Kalle Rovanperä 23

3. Thierry Neuville 17

4. Elfyn Evans 15

5. Ott Tänak 14

6. Takamoto Katsuta 8