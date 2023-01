Ni še odločeno, prednost Ogierja se je prepolovila

Uvodna dirka svetovnega prvenstva v reliju je legendarni reli Monte Carlo na zavitih in poledenelih prelazih v francoskih Alpah nad kneževino. Osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota) poskuša na domačih cestah doseči rekordno deveto zmago na tej dirki, kar ni uspelo niti Sebastienu Loebu. A če je v četrtek oziroma petek dobil šest od uvodnih osmih hitrostnih preizkušenj, je bil v soboto najhitrejši samo na eni. "Že od jutra je moj cilj, da dirkam previdneje. Marsikje je mogoče predreti pnevmatiko, zato sem previdnejši," je nekoliko bolj zadržan pristop pojasnil Francoz.

Thierry Neuville Foto: Red Bull Content Pool Tri "brzince" je tako v soboto dobil Kalle Rovanperä (Toyota), dve pa Thierry Neuville (Hyundai). In tekmeca sta Ogierjevo prednost zmanjšala. Mladi Finec, aktualni svetovni prvak, zaostaja samo še 16 sekund, izkušeni Belgijec, večno drugi v svetovnem prvenstvu, pa 32 sekund. Odločitev o zmagovalcu prve od 13 dirk svetovnega prvenstva bo tako padla šele v nedeljo.

Reli Monte Carlo, po 14. od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Kalle Rovanperä (Toyota) +16,0

3. Thierry Neuville (Hyundai) +32,0

4. Elfyn Evans (Toyota) +56,6

5. Ott Tänak (M-Sport Ford) +1:37,3

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +2:15,7

Kako hitro se lahko vse konča na Monteju, je v soboto zjutraj izkusil Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford). Na ledu je izgubil nadzor nad dirkalnikom in trčil v ograjo na enem od mostov. Zaradi poškodbe zadnjega dela dirkalnika in vzmetenja je bilo zanj dirkanja konec.

