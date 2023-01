Asfalt, led, sneg ... Dirka, ki jo želijo vsi zmagati.

Komaj se je sklenil reli Dakar, že se pozornost ljubiteljev avtomotošporta obrača k naslednjemu vrhuncu leta − reliju Monte Carlo. Že 51. sezona svetovnega prvenstva v reliju (WRC) se tradicionalno začenja na ozkih, asfaltnih, ponekod poledenelih ali pa zasneženih cestah in prelazih nad kneževino. Začenja se v četrtek z dvema nočnima hitrostnima preizkušnjama, o zmagovalcu pa se bo najbrž odločalo šele v nedeljo, ko se bo prva od 13 dirk sezone sklenila po 18 hitrostnih preizkušnjah.

V Monte Carlu bo dirkal tudi osemkratni prvak Sebastien Ogier. Foto: Red Bull Content Pool O najuspešnejših voznikih na reliju Monte Carlo ni dvoma. To sta s po osmimi zmagami devetkratni svetovni prvak Sebastien Loeb in osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier. Oba sta uradno že dirkaška upokojenca, pa sta vseeno zadnja zmagovalca te dirke: Ogier predlani, Loeb pa lani. Starejšega, ki je v nedeljo z drugim mestom končal reli Dakar, letos ne bo na štartu, mlajši pač. Za Ogierja je to domača dirka, saj prihaja iz kraja Gap. Tudi to sezono bo nastopil le na peščici dirk. Tretji Toyotin tovarniški yaris si bo delil z Japoncem Takamotom Katsuto.

Vozniki tovarniških ekip:



M-Sport Ford (ford puma): Pierre-Louis Loubet, Ott Tänak

Hyundai (hyundai i20): Esapekka Lappi, Thierry Neuville, Craig Breen, Dani Sordo

Toyota (toyota yaris): Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta, Sebastien Ogier

Naslov svetovnega prvaka brani Rovanperä

Naslov svetovnega prvaka brani Kalle Rovanperä. Foto: Red Bull Content Pool Toyota brani tako konstruktorski kot dirkaški naslov prvaka. Pri komaj 22 letih je najmlajši svetovni prvak postal Finec Kalle Rovanperä. Drugi adut Japoncev bo znova Valižan Elfyn Evans. Prvo ime Hyundaia ostaja Belgijec Thierry Neuville, z drugim i20 bo za zmage in naslov prvaka po novem dirkal Finec Esapekka Lappi. Tretji Hyundaiev dirkalnik si bosta delila Irec Craig Breen in Španec Dani Sordo. Hyundai ima novega šefa ekipe. To je Cyril Abiteboul, ki ga poznamo iz formule 1, kjer je bil šef Renaultove ekipe. Z ekipo M-Sport in fordom pumo pa gre v boj za prvaka Estonec Ott Tänak, ki je predčasno prekinil pogodbo s Hyundaiem. Njegov ekipni kolega je Francoz Pierre-Louis Loubet, ki ima prvič sedež rednega voznika v najmočnejšem razredu svetovnega prvenstva. Šef ekipe Malcolm Wilson še naprej upa, da bi se jim uspelo, tako kot lani, za nastop na nekaj dirkah dogovoriti s Sebastienom Loebom.

Ott Tänak bo novi adut M-Sportove ekipe s fordom pumo. Za kakšno dirko novačijo Sebastiena Loeba. Foto: Red Bull Content Pool

Koledar dirk WRC 2023:



19.− 22. januar: reli Monte Carlo

9.−12. februar: reli Švedska

16.−19. marec: reli Mehika

20.−24. april: reli Hrvaška

11.−14. maj: reli Portugalska

1.−4. junij: reli Sardinija

22.−25. junij: reli Kenija

20.−23. julij: reli Estonija

3.−6. avgust: reli Finska

7.−10. september: reli Akropolis

28. september−1. oktober: reli Čile

26.−29. oktober: reli Srednja Evropa

16.−19. november: reli Japonska

Po Monaku in Švedski znova Mehika

Po treh letih se na koledar vrača reli Mehika. Foto: Red Bull Content Pool Po treh letih se svetovno prvenstvo znova začenja po starem, s tremi dirkami, ki jih mnogi najraje spremljamo. Po januarskem asfaltnem reliju Monte Carlo nato februarja sledi snežna dirka na Švedskem, marca pa makadamski reli Mehika. Aprila bodo najboljši vozniki relija in najboljši reli dirkalniki znova v naši soseščini. Letos si na Hrvaškem obetajo 350 tisoč navijačev, med njimi zagotovo več tisoč, če ne več deset tisoč Slovencev. Ob reliju Hrvaška in reliju Sardinija bo blizu Sloveniji potekal še en reli. Novost v koledarju je reli Srednja Evropa, ki ga bodo gostile Nemčija, Češka in Avstrija. Baza dirke bo Passau na Bavarskem. Skupaj je na koledarju 13 dirk. Prvenstvo se bo novembra končalo na Japonskem.