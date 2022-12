Prestop Tänaka napoveduje troboj za prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ott Tänak po treh letih zapušča Hyundai in se po petih vrača k M-Sportu.

Svetovno prvenstvo v reliju v sezoni 2023 prinaša troboj treh zelo hitrih dirkačev s tremi različnimi dirkalnimi avtomobili: Kalle Rovanperä s Toyoto, Thierry Neuville s Hyundaijem in Ott Tänak s Fordom. Slednji je namreč zapustil Hyundaijevo tovarniško ekipo in to sredo oznanil podpis pogodbe z M-Sportom.