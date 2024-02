Lappi preživel vse snežne pasti in drugič zmagal

Elfyn Evans Foto: Red Bull Content Pool Esapekka Lappi (Hyundai) je svojo prvo in do danes zadnjo zmago v svetovnem prvensvu (WRC) dosegel na reliju Finska leta 2017. Na reliju Švedska, drugem za točke letošnjega svetovnega prvenstva, pa je bil v vodstvu od sobote dopoldne, ko je na snežni bankini nasedel do takrat vodilni Takamoto Katsuta (Toyota). Že dan prej sta odstopila prva favorita Kalle Rovanperä (Toyota) in Ott Tänak (Hyundai). Po sobotnem delu dirke je imel 33-letni Finec minuto in 23 sekund prednosti pred tretjim Elfynom Evansom (Toyota), ki je pritisnil plin na nedeljskih dveh dopoldanskih brzincih, zmanjšal zaostanek na 34 sekund in se prebil na drugo mesto. Lappi je pač ob lepi prednosti dirkal nekoliko previdneje.

V nedeljo opoldne so odpeljali še zadnjo hitrostno preizkušnjo, na tako imenovanem power stage so se delile še dodatne točke (od pet do ena za najhitrejših pet). Na tem so dirkali tudi tisti, ki so v petek ali soboto odstopili in zato bili tudi največ pripravljeni tvegati. Najhitrejši je bil Rovanperä, ki je tako osvojil svojih prvih pet točk v sezoni. Drugi čas je postavil Evans, tretjega Thierry Neuville (Hyundai), četrti je bil Tänak in peti Katsuta. Lappi je odpeljal malo bolj zadržano, a je na sedmem mestu zaostal le 4,5 sekunde in s tem brez težav zadržal prvo mesto v skupnem seštevku dirke.

Reli Švedska, po 18 hitrostnih preizkušnjah:



1. Esapekka Lappi (Hyundai)

2. Elfyn Evans (Toyota) +29,6

3. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +47,9

4. Thierry Neuville (Hyundai) +1:46,3

5. Oliver Solberg (Škoda) +5:04,2

6. Sami Pajari (Toyota) +6:23,9