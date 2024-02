V sneg se je zakopal še eden od favoritov

Takamoto Katsuta Foto: Red Bull Content Pool V soboto dopoldne so bile na reliju Švedska, na drugi dirki letošnjega svetovnega prvenstva, tri hitrostne preizkušnje. Na dirko sta se vrnila tudi Kalle Rovanperä (Toyota) in Ott Tänak (Hyundai), ki petkove etape nista dokončala. Dobila sta vsak po en brzinec, a v skupni razvrstitvi dirke seveda nimata možnosti za visoka mesta, saj zaostajata skoraj 50 minut. Tretji brzinec pa je dobil Adrien Forumaux (M-Sport Ford), ki se je prebil na drugo mesto. Po 11. hitrostni preizkušnji je imel 1:24,3 zaostanka za vodilnim Esapekko Lappijem (Hyundai). V petek drugi Takamoto Katsuta (Toyota) je na desetem brzincu nasedel na snežni bankini in z dirkanjem ni mogel nadaljevati. "Zdaj, ko vodim, mi je psihološko težje. Dirkal sem preveč zadržano, bolj že ne morem paziti. Ne dotikam se bankin. Zadnji kilometri 11. brzinca so bili zelo zahtevni," je povedal finski dirkač.

Over and out for Taka 😩 — World Rally Championship (@OfficialWRC) February 17, 2024

Nekaj bolje kot v petek, ko sta imela težave tako s tehniko kot sneženjem, sta v soboto dopoldne dirkala kandidata za naslov prvaka, Elfyn Evans (Toyota) in Thierry Neuville (Hyundai). Zmanjšala sta svoj zaostanek in se prebila na tretje oziroma peto mesto. Oliver Solberg (Škoda) je z dirkalnikom šibkejšega razreda WRC2 izgubil skoraj minuto in s tretjega mesta nazadoval na četrto.

V soboto popoldne bodo še štiri hitrostne preizkušnje, v nedeljo dopoldne pa še zadnje tri, na 18. se bodo delile še dodatne točke.

Reli Švedska, po 11. od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Esapekka Lappi (Hyundai)

2. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +1:24,3

3. Elfyn Evans (Toyota) +1:50,5

4. Oliver Solberg (Škoda) +2:25,4

5. Thierry Neuville (Hyundai) +2:42,9

6. Sami Pajari (Toyota) +3:24,3