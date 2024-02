Ekstremni snežni pogoji usodni tudi za prva favorita

Kalle Rovanperä Foto: Red Bull Content Pool Reli po Švedski, druga preizkušnja svetovnega prvenstva voznikov relija, je hitro ostal brez dveh favoritov. Zaradi napake in poškodb svojih dirkalnih avtomobilov četrte hitrostne preizkušnje nista končala branilec naslova prvaka Kalle Rovanperä (Toyota) in Ott Tänak (Hyundai). Finec je vodil po treh brzincih, ni še jasno, zakaj se je ustavil na četrtem. Estonec je pri veliki hitrost trčil v snežno bankino. Sicer se je uspel izkopati iz nje, a je bil pozneje prisiljen parkirati. Bila sta prva favorita dirke, Rovanperä jo je osvojil v lanski šampionski sezoni, Tänak pa je na tem reliju zmagal leta 2019 in lani.

Po njunem odstopu je vodstvo prevzel Japonec Takamoto Katsuta (Toyota), a je imel po peti hitrostni preizkušnji vsega 5,3 sekunde prednosti pred Fincem Esapekko Lappijem (Hyundai). Tretji Britanec Elfyn Evans (Toyota) je zaostajal 32 sekund. Tudi pri njem manjših napak ni manjkalo. Zmagovalec Monte Carla Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je na petem brzincu zdrsnil na šesto mesto in ima že debelo minuto zaostanka. Tudi on je imel precej težav na zasneženih cestah. Vreme je zares zimsko, saj je na cestah precej novozapadlega snega.

V petek so na sporedu še šesta, sedma in osma hitrostna preizkušnja.

Drama unfolds on the stage. 🤯 What more does Friday afternoon have in store? pic.twitter.com/q8BrtSV3Gv