Veliko snega, prvak pa že pritisnil na plin #video

Fince Kalle Roavnperä (Toyota) je bil najhitrejši na uvodnem superspecialu na reliju Švedska, drugi postaji svetovnega prvenstva v sezoni 2024. Dvakratni svetovni prvak se je pred sezono odločil, da bo nastopal le na izbranih dirkah, tako da je prvo postajo januarja v Monte Carlu izpustil. Vrnil pa se je na Švedskem, kjer dirkače čaka edina prava zimska preizkušnja sezone. Snega letos ne manjka, tako se bodo lahko dobro "naslanjali" na snežne bankine.

Na zasneženih in poledenelih cestah v okolici Umee so v četrtek vozili le kratek petkilometrski superspecial, po katerem si nihče ni privozil bistvene prednosti, vsaka napaka pa je v zahtevnih snežnih razmerah že lahko pomenila veliko časovno izgubo. Na zimski podlagi se je najbolje znašel prav mladi finski zvezdnik, a so prvi trije v razmaku le dveh sekund. Prvi dirkač, ki ne prihaja iz Toyotine ekipe, je na četrtem mestu lanski zmagovalec Švedske, Estonec Ott Tänak (Hyundai), ki ima desetinko zaostanka za Evansom.

Kako je videti dirkanje na zasneženih cestah poglejte iz zornega kota Esappeke Lappija:

Po prvi dirki v prvenstvu vodi Neuville

Thierry Neuville Foto: Red Bull Content Pool Na Švedsko je kot vodilni v seštevku sezone prišel Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je dobil uvodni reli v Monte Carlu, v četrtek je začel s šestim mestom. Drugi je bil tam nekdanji serijski svetovni prvak, Francoz Sebastien Ogier (Toyota), ki pa podobno kot Rovanperä ne nastopa na vseh relijih, manjkal bo tudi na Švedskem. Tretji je bil Evans.

Na švedskem reliju bodo dirkači do nedelje odpeljali še 17 hitrostnih preizkušenj, sedem v petek, osem v soboto in zadnje tri v nedeljo.

Reli Švedska, po prvi od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Takamoto Katsuta (Toyota) +1,4

3. Elfyn Evans (Toyota) +2,0

4. Ott Tänak (Hyundai) +2,1

5. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +2,1

6. Thierry Neuville (Hyundai) +2,7

7. Esapekka Lappi (Hyundai) +4,6

8. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +8,4