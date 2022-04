Prado vse bolj kaže zobe Gajserju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič v sezoni je kvalifikacijsko dirko v MXGP dobil Jorge Prado. Tim Gajser je osvojil tretje mesto. Na VN Latvije gre zares v nedeljo, ob 13.15 in 16.10.

Na kvalifikacijski dirki za VN Latvije je v svetovnem prvenstvu MXGP veliko dogajalo, številni so končali na tleh (Maxime Renaux, Kjer Olson, Ruben Fernandez ...), Jorge Prado (GasGas) pa je odpeljal brez napake in z vodstvom od štarta do cilja prvič v sezoni dobil sobotno 20-minutno dirko. Tako bo prvi izbiral štartni položaj v obeh nedeljskih vožnjah, ko se dirka za točke svetovnega prvenstva.

S štirimi zmagami in enim drugim mestom vodilni v skupnem seštevku Tim Gajser (Honda) je v prvi zavoj zapeljal kot četrti. Tudi slovenski motokrosist je enkrat zapeljal s proge. Ko je za drugo mesto napadal Paulsa Jonassa (Husqvarna). Izgubil je le nekaj sekund, sicer pa ohranil tretje mesto in bo tako kot tretji izbiral mesto na štartni rampi.

Prav Prado je prvi Timov zasledovalec v skupnem seštevku. Dobil je edino dirko, ki je ni Gajser in ima 33 točk zaostanka.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Prvak Jeffrey Herlings (KTM) in podprvak Romain Febvre (Kawasaki), ki še okrevata po poškodbi, ne nastopata niti na šesti dirki sezone.

Jan Pancar je v svetovnem prvenstvu MX2 VN Latvije začel nekoliko slabše kot prejšnje preizkušnje v letošnji sezoni. V vožnji na čas je bil 24., na kvalifikacijski dirki pa 21. V Kegumsu nastopa še mladi Jaka Peklaj - v evropskem prvenstvu 125. V svoji kvalifikacijski skupini je bil odličen sedmi in se tako uvrstil med štirideseterico na dirko. Prva vožnja pa se ni razpletla po njegovih željah, saj je že v prvem krogu odstopil.