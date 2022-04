Kako je Gajser prehiteval in videl navijaško evforijo #video

"Kar koža se mi je naježila, ko sem jih videl, ko so začele goreti bakle," je v intervjuju po tekmi Tim Gajser (Honda) opisoval krog za ogrevanje pred prvo vožnjo. "Mislim, da je bilo res ogromno navijačev. Res ne pomnim, da bi jih bilo tu kdaj toliko." Da ima Tim izjemne navijače, sta po tekmi izpostavila tudi drugouvrščeni Maxime Renaux (Yamaha) in tretji Jorge Prado (GasGas). Na proti v Pietramurati se jih je zbralo več tisoč.

Tim je svoje navijače slišal in videl tudi med samo vožnjo. Na čeladi je imel nameščeno tudi kamero gopro in zdaj so tu tudi njeni posnetki. Poglejte, kako je v prvi vožnji napadal in prehitel Glenna Coldenhoffa (Yamaha) za zmago.

In kako je v drugi vožnji že v prvem krogu švignil mimo Prada in Jeremyja Seewerja (Yamaha). Ter v zadnjih krogih dirkal mimo slovenskega zavoja, kjer so navijači že proslavljali in prižigali bakle. Prvič po letu dni je zmagal s polnim izkupičkom 50 točk.