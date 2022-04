Pred Timom Gajserjem in tekmeci je prva prava peščena dirka sezone − VN Latvije. Lani jo je Makolčan dobil. Po izvrstnem začetku sezone (štiri zmage s petih dirk) prekipeva od samozavesti in napoveduje: "Iz dirke v dirko bi bil rad še boljši."

Šesta postaja svetovnega prvenstva v motokrosu je latvijski Kegums. Mehkejša podlaga in mešani spomini za Tima Gajserja (Honda). Vodilni v letošnjem prvenstvu je lani tu zmagal, potem ko je bil drugi v obeh vožnjah. V preteklosti pa so se mu tu pripetili že številni padci, še posebej tisti iz sezone 2017 je bil zelo boleč. "Na Latvijo imam grenke in sladke spomine. Osredotočam se na pozitivne stvari, ki me ženejo, da nadaljujem v slogu, v kakršnem sem začel letošnjo sezono. Predvsem pa je pomembno, da v vožnji uživam," je dejal pred odhodom v Latvijo 25-letni slovenski motokrosist.

Skupni seštevek pred šesto dirko sezone MXGP:



1. Tim Gajser (Honda) 236 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 203

3. Maxime Renaux (Yamaha) 184

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 160

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 141

Foto: Guliver Image Začetek sezone je bil za štirikratnega svetovnega prvaka res fantastičen: štiri zmage in eno drugo mesto. Najhitrejši je bil v šestih od desetih voženj in ima 236 točk od možnih 250. "Ne bi mogel biti bolj zadovoljen. Sem hiter, uživam na motorju. Tudi motor je dober. Dobro delamo z ekipo. A sezona se je šele dobro začela. To je šele šesta dirka. Pred nami je še veliko dirk. Nadaljujmo, kot smo začeli," je razlagal v studijski oddaji prvenstva MXGP v Kegumsu. "Iz dirke v dirko bi bil rad še boljši. Ne želim biti 100-odstoten že od prve dirke, saj je težko ohraniti takšno formo skozi celotno leto." Že po zimskih pripravah je dejal, da je najboljšo formo tempiral od pete dirke naprej. Kako dober torej šele bo, če zmaguje že od prve dirke.

V Latviji tudi Pancar in Peklaj

V Latviji bosta slovenske barve zastopala še Jan Pancar v svetovnem prvenstvu MX2 in Jaka Peklaj v evropskem prvenstvu 125. "Opravil sem dober trening za Latvijo, kjer upam, da se mi bodo predvsem štarti izšli tako, kot si želim, saj so zelo pomembni. V tem imam morda še največ rezerve," pred začetkom dirkaškega konca tedna razmišlja Pancar, ki je v času velikonočnih praznikov dobil uvodni dve dirki državnega prvenstva.

V razredu MXGP sta nedeljski dirki zaradi enourne časovne razlike na sporedu ob 12.15 in 15.10, v kraljevem razredu MXGP pa ob 13.15 in 16.10.