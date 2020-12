O usodi drugega dirkača Red Bulla še ta teden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je končala sezona formule 1, so se v karavani že začele priprave na novo. Tudi s sestavo moštev, pri katerih pa sta za zdaj neznanki prav pri najboljših ekipah sezone 2020. V Red Bullu bodo o prihodnosti odločali v teh dneh.

Kot poroča spletna stran formule 1, bo ekipa Red Bull, ki je letošnje SP končala na drugem mestu konstruktorskega seštevka, svojo dokončno dirkaško zasedbo razkrila v naslednjih dneh. O prvem dirkaču dvomov ni, mesto zaseda Nizozemec Max Verstappen, letos tretji v vozniškem seštevku. Več neznank je pri drugem vozniku.

Tajec Alexander Albon še nima zagotovljenega sedeža. Po nekaterih namigih iz sveta formule 1 naj bi se v avstrijski ekipi odločali o tem, ali naj podaljšajo sodelovanje z njim ali pa naj vzamejo Mehičana Sergia Pereza, ki po tej sezoni ostaja brez sedeža v formuli 1.

Christian Horner napoveduje, da bo končna odločitev znana v prihodnjih dneh. Foto: Reuters

"Vedno smo poudarjali, da bomo o voznikih odločali po koncu sezone. Alexander je imel prav zadnji konec tedna v sezoni 2020 najboljše nastope, zdaj je slika bolj jasna, odločitev bo padla v naslednjih dneh," je dejal vodja ekipe Christian Horner.

Zanimivo je, da pogodbe za sezono 2021 nima niti svetovni prvak Lewis Hamilton. A v karavani formule 1 so vsi prepričani, da bo britanski zvezdnik nadaljeval delo z Mercedesom, ob robu zadnje dirke sezone v Abu Dabiju so iz nemške ekipe prišli namigi, da bo sodelovanje potrjeno do božičnih praznikov.

Zadnje še nepotrjeno vozniško mesto pa je v ekipi Alpha Tauri, kjer pogodbe še nima Rus Danil Kvjat.