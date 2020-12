Zadnja dirka sezone Verstappnu, naslov podprvaka Bottasu

Za Verstappna je današnja zmaga druga v sezoni in skupno deseta v karieri.

Pred zadnjo postajo koronske sezone 2020 je bilo še odprto vprašanje skupnega drugega mesta. V točkovni prednosti je bil Bottas, ki mu je tako tudi današnje drugo mesto zadoščalo, da je potrdil zmagoslavje Mercedesa.

Nemška ekipa je tako sezono končala z dvojno zmago v vozniškem seštevku, potem ko si je Hamilton že pred časom privozil sedmi naslov prvaka, premočna pa je bila tudi v seštevku konstruktorjev.

Danes je svojo zadnjo dirko za Ferrari odpeljal nekdanji štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel, a je doživel novo razočaranje, saj je s 14. mestom še enkrat ostal brez točk, sezono pa končal na skromnem 13. mestu.

