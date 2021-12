Nesreča Leclerca v Džedi, predčasni konec drugega treninga

Vozilo je po trčenju ostalo v kosih, jo je pa po prvih podatkih brez poškodb odnesel 24-letni Leclerc, ki so ga vseeno preventivno prepeljali k zdravniku.

Vsekakor dobra novica je, da je Leclerc sam izstopil iz vozila in je po radiu potrdil, da je z njim vse v redu.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2



Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4