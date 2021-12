Jutri dirkajo, danes še gradijo #foto #video

V videu poglejte, kako je dirkališče ob obali Rdečega morja raslo od aprila do danes. Najhitrejša in najdaljša ulična steza na svetu, pravijo.

From April to December⏳, this is the story of how the world’s longest and fastest street circuit came to be built in record-breaking fashion🚧🏗.

Now, we are ready to race!🏎🇸🇦#نسابق_المستقبل #OvertakeTheFuture



pic.twitter.com/fGh7m48b0t