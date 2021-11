Mesto Jeddah na obali Rdečega morja. Poslovno središče Savdske Arabije. Kraj s skoraj petimi milijoni prebivalcev in zdaj prizorišče VN Savdske Arabije. Dirkališče Jeddah Corniche so umestili na nasip med laguno in Rdeče morje. Gradnja se je začela pred letom dni. Pri načrtovanju steze so sodelovali tudi zdajšnji in nekdanji dirkači, najaktivneje Alexander Wurz. Končni dizajn je delo Carstena Tilkeja, sina Hermanna Tilkeja, dizajnerja večine modernih dirkališč formule 1. Tako hitro niso zgradili še nobenega dirkališča. Pravzaprav dela potekajo še v teh dneh. Delali so 24 ur na dan. Pred mesecem dni, ko je nastal prispevek za uradno spletno stran formule 1, je bil objekt še eno veliko gradbišče in marsikdo je imel pomisleke, da bo sploh pravočasno dokončan.

"Nova izkušnja za dirkače in gledalce," s temi besedami dirkališče opisuje predsednik savdske avtomotozveze princ Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal. Dirka formule 1 je naslednja od s športom povezanih projektov savdske kraljevine, da se odpre svetu. Gostijo že reli Dakar, nedavno so z milijoni vstopili v angleški nogomet (Newcastle United). "Državo odpiramo svetu. Želimo, da pridete in jo spoznate," turiste v Savdsko Arabijo vabi princ Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal.

Hitrejša je samo Monza

Proga dejansko ni ulična, saj ne poteka med ulicami in stavbami, ulična je zato, ker je povsem ograjena z betonskimi zaščitnimi ogradami. Teh je kar 3.300 kosov, zaščitnih mrež pa za 13 kilometrov. Vseeno naj bi bila varno tako za dirkače kot gledalce na tribunah.

Prostora za napake med vožnjo sicer ne bo. A te znajo biti pogoste. Krog je dolg skoraj 6,2 kilometra, torej je drugi najdaljši v letošnjem koledarju (za belgijskim Spajem). Na nedeljski dirki (štart ob 18.30) bodo morali odpeljati 50 krogov. Proga ima kar 27 zavojev (največ od vseh 22 dirkališč letos), nekateri so slepi, večina pa zelo hitra. Povprečna hitrost naj bi tako znašala okoli 250 kilometrov na uro (morda celo 253 kilometrov na uro). Višjo povprečno hitrost ima tako letos le italijanska Monza. Za primerjavo: povprečna hitrost zmagovalca na ulični dirki v Monte Carlu je bila letos 157 kilometrov na uro. Kar trikrat naj bi presegli končno hitrost prek 310 kilometrov na uro.

Zaradi visoke povprečne hitrosti, ko bodo s polnim plinom vozili kar 79-odstotkov dolžine kroga, pa števila zavojev in nagiba 13. zavoja bo to ena fizično najbolj zahtevnih dirkališč za voznike. Povprečna sila G na voznika, predvsem na voznikov vrat, bo tako 4,9. Zato morajo biti dirkači izjemni atleti.

Na dirki bodo tri cone za sistem DRS. Priložnosti za prehitevanja tako vendarle naj ne bi manjkalo. Najboljša bi morala biti v ozki prvi šikani. Tej sledi deset srednje hitrih zavojev do 13. zavoja. Ta je v obliki žlice in ima 12-odstotni nagib. Nato sledi 13 zelo hitrih zavojev, pravzaprav so nekateri od teh le nekoliko prelomljene ravnine (zato nekateri pišejo, da je pravzaprav vseh zavojev le 23). V 27. zavoju se dirkališče pod več kot 600 reflektorji znova obrne za 180 stopinj nazaj na štartno-ciljno ravnino. To bo peta dirka formule 1, izpeljana ponoči pod lučmi (po Singapurju, Bahrajnu, Abu Dabiju in Katarju).