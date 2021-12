Hamilton najhitrejši na uvodnem treningu v Savdski Arabiji

Verstappen ima osem točk prednosti pred Hamiltonom na predzadnji dirki sezone in bi lahko v nedeljo osvojil naslov.

This is going to be fun! 👌 #SaudiArabianGP | @SaudiArabianGP | #F1 pic.twitter.com/pZQTW2vs78

Hamilton je zmagal na zadnjih dveh dirkah v Braziliji in Katarju. Če bo v nedeljo slabši kot šesti, Verstappen pa bo zmagal, bo naslov svetovna prvaka pripadel vozniku rdečih bikov.

Drugi petkov trening se bo začel ob 16.30.

Full classification from FP1 in Jeddah 👇



Very little to choose between our title contenders! #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/msr5WnyQU9